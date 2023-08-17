Ешлі Грем в елегантній сукні з розрізом вирушила на побачення з чоловіком (фото)

Кілька днів тому зіркова пара відсвяткувала 13 років шлюбу.

35-річна американська супермодель Ешлі Грем та її 32-річний чоловік, продюсер Джастін Ервін вирушили на побачення. Зіркову пару помітили, коли вони виходили зі знаменитого італійського ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці. Про це пише Daily Mail.

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Мати трьох дітей для побачення на березі моря обрала елегантну довгу сукню з розрізом. Пастельне вбрання було з блідо-блакитним і рожевим візерунком. Модель plus-size доповнила розкішний ансамбль світло-блакитною сумкою і блискучими гостроносими туфлями. Своє темне волосся Грем зібрала у високий гладкий пучок і зробила мінімальний макіяж.

Джастін також продемонстрував своє почуття стилю, одягнувши білу сорочку Prada і відповідні до неї штани. Він доповнив аутфіт сонцезахисними окулярами, наручним годинником і тримав у руках крафтовий пакет.

Після 13 років шлюбу вони, як завжди, були захоплені одне одним, насолоджуючись веселою бесідою і прогулянкою нічним містом. За час стосунків у пари народилося троє синів — 3-річний Ісаак, а також однорічні хлопчики-близнюки Малахі та Роман.

Нагадаємо, Ешлі Грем розповіла, що її чоловік зробив вазектомію.

Також Фокус писав, що модель plus-size Ешлі Грем сходила на вечірку в міні-сукні з декольте.