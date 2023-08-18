Брітні Спірс зраджувала чоловікові з персоналом: що видало невірність співачки

Про зради дружини Асгарі розповів друзям після перегляду записів з камер відеоспостереження.

Розлучення поп-співачки Брітні Спірс та її чоловіка, фітнес-моделі Сема Асгарі, – одна з найбільш обговорюваних подій у світі шоу-бізнесу в останні дні. Пристрасті розпалюються, в пресу потрапляють все нові факти життя пари, і незабаром їхнє розставання може переплюнути за скандальністю розрив і судові колотнечі Джонні Деппа та Ембер Герд. Як пише TMZ із посиланням на свої джерела, Асгарі розповідав близьким, що його дружина попросила принаймні одного співробітника зняти на відео її оголену. Ба більше, Сем вважає, що вона зв'язалася щонайменше з одним із співробітників-чоловіків, які працюють у неї вдома.

Таку інформацію він отримав, переглянувши записи з камер відеоспостереження у їхньому будинку. На кадрах є моменти, де Брітні та співробітник разом "перебувають у компрометуючому становищі".

Видання також додає, посилаючись на інсайдерів, що Брітні "перебуває у тендітному та гіперсексуалізованому стані, і це сприяло ухваленню нею небезпечних рішень, наражаючи її на ризик власної безпеки".

За словами журналістів, Сем довгий час був опорою для Спірс, проте її неадекватна і навіть часом лякаюча поведінка змусили його побоюватися за власну безпеку і спочатку з'їхати від неї, а потім подати на розлучення.

Зокрема, є інформація, що Брітні била та кусала чоловіка, навіть коли він спав. За шість років стосунків пара часто сварилася та билася, а Сема бачили з укусами на руках та синцями.

Крім того, Спірс по всьому будинку розкидала багато ножів, оскільки вона всерйоз була впевнена в тому, що їй щось загрожує.

Друзі чоловіка стверджують, що Сем хотів врятувати дружину, допомогти їй повернутися на сцену, проте після 13 місяців шлюбу зрозумів, що не зможе цього зробити з огляду на стан Спірс.

"Реальність життя з Брітні полягала в тому, що воно не було веселим, і зовсім не дивно, що шлюб не тривав довго", — поділився інсайдер.

Причиною розлучення в позові Асгарі вказав на "непримиренні розбіжності". Згідно з судовими документами, він просить Брітні про подружню підтримку та оплату його послуг адвоката. Сем також зробив заяву для преси.

Раніше Фокус писав, що Асгарі почав шантажувати Спірс тим, що якщо вона не заплатить йому відступні, він розповість суду та ЗМІ багато неприємного про неї.