Ліпосакція: "чарівна пігулка" від зайвої ваги чи тимчасовий результат – пластичний хірург

Все більше жінок прагнуть щось змінити в собі, аби стати гарнішими, стрункішими, молодшими, тому серед частих запитів пластичної хірургії – позбавлення від зайвого жиру. Спеціально для Фокуса, відомий пластичний хірург Віктор Кемкін розповів, чи допоможе ліпосакція отримати фігуру мрії, та чи буде цей результат довготривалим.

Часто ліпосакцію вважають рятівною процедурою, яка здатна усунути результат неправильного способу життя. Проте, на жаль, це косметична процедура, яка не допоможе вам схуднути, а просто дозволить надати фігурі привабливих та довершених форм. Фокус поспілкувався з лікарем-хірургом, пластичним хірургом та онкохірургом Віктором Кемкіним на тему ліпосакції, очікувань жінок від цієї процедури та результатів.

"Якщо запитати мене, які найпопулярніші пластичні операції, то не задумуючись відповім: топ-3 – це мамопластика, абдомінопластика та ліпосакція", — говорить Віктор Кемкін.

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Що таке ліпосакція?

Фото: Freepik

Ліпосакція — це операція естетичної медицини, яка передбачає видалення надлишкових підшкірно-жирових відкладень хірургічним шляхом. Метою ліпосакції є не зниження ваги, а коригування фігури, вирівнювання пропорцій, видалення "жирових пасток". Тобто схуднути за допомогою ліпосакції неможливо, але є можливість довести до ідеалу контури фігури.

"Навколо ліпосакції, серед людей без медичної освіти, ходить багато суперечливих думок. Хтось вважає ліпосакцію чарівною пігулкою, яка миттєво робить фігуру ідеальною назавжди, а хтось – занадто демонізує. Зокрема, поширений міф, що після ліпосакції, в місті операційного втручання, згодом жиру буде в 3-5-10 разів більше. Але істина, як завжди, десь посередині", — зазначає пластичний хірург.

Фото: Freepik

Багато хто ставить між ліпосакцією та схудненням знак рівності, проте це не так. Ліпосакція показана людям, які мають стабільну вагу та прагнуть позбавитися від небажаних жирових відкладень у певних місцях: живіт, стегна, сідниці, підборіддя, шия тощо. Такі накопичення жиру називають "жировими пастками", які виникають в силу різних причин: гормональні зміни, малорухливий спосіб життя, неправильне харчування.

"Зауважу, що під час ліпосакції видаляється лише підшкірний жир. Тобто вісцеральний жир, який розташовується навколо внутрішніх органів та жирові відкладення під м’язами не видаляються", — зазначає лікар Кемкін.

Отже, щоб скористатися ліпосакцією та підкоригувати свою фігуру, потрібно спочатку схуднути, досягти стабільної ваги, яка вас задовольнятиме, а потім виправляти те, що важко виправити спортом та правильним харчуванням. Часто жінки вдаються до цієї процедури після вагітності, щоб виправити недоліки та знову стати володаркою стрункої та сексуальної фігури.

Особливості операції

Фото: Freepik

Ліпосакцію проводять як під місцевим знеболенням, наприклад, ліпосакцію другого підборіддя, так і під загальною анестезією: ліпосакція великих зон.

"Під час процедури пластичний хірург через невеликі проколи у шкірі вводить мініатюрні металеві трубочки – канюлі, які руйнують жирові клітини й за допомогою спеціального вакуумного відсмоктування видаляють їх. Шкірні рани зашивають прихованими косметичними швами, в зони ліпосакції ставлять дренажі, які потім видаляють через 1-2 доби. Наприкінці процедури пацієнту одягають компресійну білизну, яку потрібно носити 4-6 тижнів для профілактики ускладнень", — зазначає Віктор Кемкін.

Протипоказання

Є низка станів, коли ліпосакцію робити заборонено, до них належать:

цукровий діабет;

онкозахворювання;

захворювання крові (порушення згортання крові);

тромбофлебіт, варикоз;

захворювання печінки та нирок;

захворювання серцево-судинної системи;

захворювання шкіри (екзема, стрептодермія).

Відновлення після ліпосакції

Фото: Freepik

Ліпосакція – це хірургічне втручання, тому діють заборони як після будь-якої операції. Перші кілька тижнів – це відновлення та виконання лікарських приписів, а потім упродовж місяця потрібно буде проявити обережність: не підіймати важкого, виключити активні фізичні навантаження, не відвідувати сауну, баню та солярій.

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