Різ Візерспун та Ніколь Кідман відвідали футбольний матч (фото)
Зірки екрану вболівали за команду "Нешвілл".
56-річна австралійська акторка Ніколь Кідман і 47-річна Різ Візерспун відвідали футбольний матч у США в неділю, 20 серпня 2023 року. Спільним знімком "Білявка в законі" та колишня дружина Тома Круза діляться в Instagram.
На фото Кідман позувала з Візерспун, коли вони спостерігали за поєдинком "Нешвілла" з "Інтер Маямі" Девіда Бекхема в Геодіс Парк у Теннессі.
Різ не могла стримати посмішку, притискаючись до своєї близької подруги та колеги.
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Австралійська знаменитість, яка народилася на Гаваях, продемонструвала свою струнку фігуру в приталеній чорній водолазці в поєднанні з джинсами, а Різ була в шовковистій темній блузці.
"Чудова ніч з моєю дівчинкою", — зазначила Ніколь у підписі. А Різ побажала удачі "Нешвіллу". Втім, перемогу в поєдинку здобула команда Девіда Бекхема.
Зазначимо, що двоє знаменитостей виконали головні ролі у двосезонному серіалі "Велика маленька брехня". Як на екрані, так і в житті акторки залишаються хорошими подругами.
Нагадаємо, Різ Візерспун показала своїх двох синів.
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