Різ Візерспун та Ніколь Кідман відвідали футбольний матч (фото)

Зірки екрану вболівали за команду "Нешвілл".

56-річна австралійська акторка Ніколь Кідман і 47-річна Різ Візерспун відвідали футбольний матч у США в неділю, 20 серпня 2023 року. Спільним знімком "Білявка в законі" та колишня дружина Тома Круза діляться в Instagram.

На фото Кідман позувала з Візерспун, коли вони спостерігали за поєдинком "Нешвілла" з "Інтер Маямі" Девіда Бекхема в Геодіс Парк у Теннессі.

Різ не могла стримати посмішку, притискаючись до своєї близької подруги та колеги.

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Австралійська знаменитість, яка народилася на Гаваях, продемонструвала свою струнку фігуру в приталеній чорній водолазці в поєднанні з джинсами, а Різ була в шовковистій темній блузці.

"Чудова ніч з моєю дівчинкою", — зазначила Ніколь у підписі. А Різ побажала удачі "Нешвіллу". Втім, перемогу в поєдинку здобула команда Девіда Бекхема.

Ніколь Кідман та Різ Візерспун

Зазначимо, що двоє знаменитостей виконали головні ролі у двосезонному серіалі "Велика маленька брехня". Як на екрані, так і в житті акторки залишаються хорошими подругами.

Нагадаємо, Різ Візерспун показала своїх двох синів.

Також Фокус писав про розлучення Різ Візерспун та агента з талантів Джима Тота.