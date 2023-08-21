Що буде, якщо не їсти цукор 30 днів: 8 важливих переваг для здоров'я
Якщо хочете схуднути й очистити шкіру від прищів і висипань, спробуйте дотримуватися дієти без цукру протягом 30 днів і подивіться, що станеться з вашим тілом.
Цукор часто вважають ворогом нашого здоров'я, здебільшого через те, що велика кількість солодощів може пошкодити ваші зуби і призвести до набору ваги. Згідно з дослідженням, опублікованим у лютому 2023 року в Національній медичній бібліотеці, вживання занадто великої кількості цукру призводить до ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань і порушень обміну речовин. Тож розумно контролювати вживання печива, випічки, тістечок, морозива, шоколаду і цукерок. Проте солодощі не єдиний спосіб надходження цукру в наш організм, є ще, наприклад, чай або кава, які ви п'єте щодня. Отже, що ж станеться з вашим організмом. Якщо на 30 днів відмовитися від цукру? Про це пише Health Shots.
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Дієтолог Екта Сінгхвал пояснила, що станеться з вашим тілом, якщо ви виключите зі свого раціону цукор на місяць.
Повне виключення цукру або будь-якої групи продуктів з вашого раціону шкідливе для здоров'я. Правильне збалансоване харчування — це контроль порцій і відмова від будь-яких надмірностей. Сінгхвал каже, що цукор дає калорії, але не містить необхідних поживних речовин. Серед іншого, вживання солодких продуктів може призвести до переїдання і нестачі важливих вітамінів та мінералів. Ось деякі переваги відмови від цукру протягом місяця.
Втрата ваги
За словами Сінгхвал, скорочення споживання цукру або відмова від нього протягом місяця може призвести до втрати ваги, оскільки це знижує вживання порожніх калорій і ймовірність переїдання.
Стабілізація рівня цукру в крові
Відмова від цукру на 30 днів може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, знизити ризик інсулінорезистентності та діабету 2 типу.
Підвищення рівня енергії
Без стрибків та падінь рівня цукру в крові рівень енергії стає більш стабільним протягом дня.
Здоров'я зубів
Відмова від цукру сприятиме поліпшенню здоров'я порожнини рота, зниженню ризику карієсу і захворювань ясен.
Зниження ризику хронічних захворювань
За словами експерта, зниження споживання цукру може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як хвороби серця.
Поліпшення настрою і ясність розуму
Стабільний рівень цукру в крові позитивно впливає на ваше самопочуття, зменшуючи перепади настрою та покращуючи ясність розуму.
Чиста шкіра
У деяких людей може покращитися здоров'я шкіри, оскільки високе споживання цукру часто пов'язане з появою прищів, висипань та інших проблем зі шкірою.
Здоровий кишечник
Високе споживання цукру може порушити баланс кишкових бактерій, а зниження споживаного цукру, навпаки, сприяє налагодженню здорової мікрофлори.
Чи варто виключати фрукти?
Є деякі фрукти, як, наприклад, манго, ананас та полуниця, які досить солодкі. Сінгхвал каже, що фрукти не варто повністю виключати з вашої дієти без цукру. Хоча фрукти й містять натуральні цукри, вони також містять необхідні вітаміни, мінерали, клітковину та антиоксиданти, які корисні для здоров'я.
Дієтологиня каже, що всі цукри, що містяться в цільних фруктах, є натуральними, а вміст у них клітковини допомагає сповільнити всмоктування цукру в кров. Це, своєю чергою, зменшує вплив на рівень цукру в крові. Крім того, поживні речовини у фруктах приносять багато користі, вони сприяють здоров'ю серця, допомагають імунній системі та травленню.
Однак стежте за розмірами порцій і уникайте занадто великої кількості фруктових соків та сухофруктів. Це концентровані джерела цукру без клітковини, що міститься в цільних фруктах.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.