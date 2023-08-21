Що буде, якщо не їсти цукор 30 днів: 8 важливих переваг для здоров'я

Якщо хочете схуднути й очистити шкіру від прищів і висипань, спробуйте дотримуватися дієти без цукру протягом 30 днів і подивіться, що станеться з вашим тілом.

Цукор часто вважають ворогом нашого здоров'я, здебільшого через те, що велика кількість солодощів може пошкодити ваші зуби і призвести до набору ваги. Згідно з дослідженням, опублікованим у лютому 2023 року в Національній медичній бібліотеці, вживання занадто великої кількості цукру призводить до ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань і порушень обміну речовин. Тож розумно контролювати вживання печива, випічки, тістечок, морозива, шоколаду і цукерок. Проте солодощі не єдиний спосіб надходження цукру в наш організм, є ще, наприклад, чай або кава, які ви п'єте щодня. Отже, що ж станеться з вашим організмом. Якщо на 30 днів відмовитися від цукру? Про це пише Health Shots.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Pixabay

Дієтолог Екта Сінгхвал пояснила, що станеться з вашим тілом, якщо ви виключите зі свого раціону цукор на місяць.

Повне виключення цукру або будь-якої групи продуктів з вашого раціону шкідливе для здоров'я. Правильне збалансоване харчування — це контроль порцій і відмова від будь-яких надмірностей. Сінгхвал каже, що цукор дає калорії, але не містить необхідних поживних речовин. Серед іншого, вживання солодких продуктів може призвести до переїдання і нестачі важливих вітамінів та мінералів. Ось деякі переваги відмови від цукру протягом місяця.

Втрата ваги

Фото: Freepik

За словами Сінгхвал, скорочення споживання цукру або відмова від нього протягом місяця може призвести до втрати ваги, оскільки це знижує вживання порожніх калорій і ймовірність переїдання.

Стабілізація рівня цукру в крові

Відмова від цукру на 30 днів може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, знизити ризик інсулінорезистентності та діабету 2 типу.

Підвищення рівня енергії

Без стрибків та падінь рівня цукру в крові рівень енергії стає більш стабільним протягом дня.

Здоров'я зубів

Фото: pexels.com

Відмова від цукру сприятиме поліпшенню здоров'я порожнини рота, зниженню ризику карієсу і захворювань ясен.

Зниження ризику хронічних захворювань

За словами експерта, зниження споживання цукру може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як хвороби серця.

Поліпшення настрою і ясність розуму

Стабільний рівень цукру в крові позитивно впливає на ваше самопочуття, зменшуючи перепади настрою та покращуючи ясність розуму.

Чиста шкіра

Фото: Getty Images

У деяких людей може покращитися здоров'я шкіри, оскільки високе споживання цукру часто пов'язане з появою прищів, висипань та інших проблем зі шкірою.

Здоровий кишечник

Високе споживання цукру може порушити баланс кишкових бактерій, а зниження споживаного цукру, навпаки, сприяє налагодженню здорової мікрофлори.

Чи варто виключати фрукти?

Фото: Freepik

Є деякі фрукти, як, наприклад, манго, ананас та полуниця, які досить солодкі. Сінгхвал каже, що фрукти не варто повністю виключати з вашої дієти без цукру. Хоча фрукти й містять натуральні цукри, вони також містять необхідні вітаміни, мінерали, клітковину та антиоксиданти, які корисні для здоров'я.

Дієтологиня каже, що всі цукри, що містяться в цільних фруктах, є натуральними, а вміст у них клітковини допомагає сповільнити всмоктування цукру в кров. Це, своєю чергою, зменшує вплив на рівень цукру в крові. Крім того, поживні речовини у фруктах приносять багато користі, вони сприяють здоров'ю серця, допомагають імунній системі та травленню.

Однак стежте за розмірами порцій і уникайте занадто великої кількості фруктових соків та сухофруктів. Це концентровані джерела цукру без клітковини, що міститься в цільних фруктах.

Нагадаємо, дієтологи розповіли, що буде з організмом, якщо пити газовану воду щодня.

Раніше Фокус писав про те, що існують продукти, які немов наркотик, викликають звикання і бажання їсти їх у величезних кількостях.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.