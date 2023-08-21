Ріта Ора продемонструвала фігуру в сріблястому бікіні (фото)

Знаменитість відпочиває на Ібіці в компанії чоловіка та друзів.

32-річна англійська співачка Ріта Ора продемонструвала фігуру в сріблястому бікіні. Знімками з літнього відпочинку зірка сцени албанського походження ділиться в Instagram з понад 16 млн підписників.

Дружина режисера Тайки Вайтіті відпочиває на Ібіці, Іспанія. Вона продемонструвала підтягнуту фігуру, позуючи на яхті.

Ора постала в сріблястому бікіні з ланцюжком на животі та ще кількома прикрасами, зокрема браслетами на ногах. Волосся співачка зібрала в пучок та додала до пляжного луку масивні сонцезахисні окуляри.

"Так далеко", — підписала кадри артистка.

Завдяки крихітному бікіні можна роздивитися татуювання Ріти Ори.

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Ріта Ора на Ібіці

"Що за бодібілдер", "Найгарячіша жінка на планеті", "найгарячіша, веселощів всім вам!!!" — пишуть фоловери англійської знаменитості.

Ріта Ора та новозеландський режисер Тайка Вайтіті одружилися у серпні 2022 на приватній церемонії.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті на Ібіці

Нагадаємо, Ріта Ора виступить на "Іграх нескорених", організатором яких є принц Гаррі.

Також Фокус писав про стрибок Ріти Ори з парашутом з висоти 4,5 тисячі метрів.