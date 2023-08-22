Пийте вранці. Топ 3 напої, які допоможуть знизити рівень холестерину

Високий рівень "поганого" холестерину шкідливий для здоров'я, оскільки сприяє утворенню артеріальних бляшок. У міру накопичення бляшок вони зменшують приплив крові до основних органів і тканин, що може призвести до серйозних ускладнень зі здоров'ям.

Поганий холестерин, також відомий як холестерин ЛПНЩ (ліпопротеїн низької щільності), є типом холестерину, який може накопичуватися в стінках кровоносних судин і утворювати бляшки. За словами дієтологині Екти Сінгхвал, ці бляшки можуть звужувати та блокувати артерії, що призводить до стану, який називається атеросклерозом. Атеросклероз збільшує ризик різних серцево-судинних захворювань, таких як серцеві напади, інсульти та захворювання периферичних артерій. Про це пише The Indian Express.

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Фото: Freepik

"Високий рівень поганого холестерину шкідливий для вашого здоров'я, тому що він сприяє утворенню цих артеріальних бляшок, які накопичуються і зменшують приплив крові до основних органів та тканин", — каже дієтологиня.

Крім того, Сінгхвал зазначила, що якщо бляшка розривається, це може спричинити утворення тромбу, який може повністю блокувати кровотік, що призводить до серцевого нападу або інсульту. У той час як фізичні вправи та дотримання збалансованої дієти сприяють зниженню рівня поганого холестерину, також може допомогти й низка натуральних засобів. До них належать напої з різних інгредієнтів, які потрібно пити вранці.

Зелений чай

Фото: Freepik

Зелений чай містить катехіни, які, за словами Сінгхвал, пов'язані з поліпшенням рівня холестерину і здоров'ям серця. "Лимонний сік і мед забезпечують додатковий смак та потенційну користь для здоров'я", — каже дієтологиня.

Інгредієнти:

1 чашка зеленого чаю (завареного);

1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;

1 чайна ложка меду;

дрібка меленої кориці

Спосіб приготування:

Заваріть чашку зеленого чаю, згідно з інструкцією.

Дайте чаю трохи охолонути.

Змішайте свіжий лимонний сік і мед.

Зверху посипте дрібкою меленої кориці.

Добре перемішайте та насолоджуйтеся напоєм.

Золоте молоко з куркумою

Фото: Freepik

Куркума містить активну сполуку під назвою куркумін, яка має протизапальні властивості і може позитивно впливати на рівень холестерину в організмі, зазначила Сінгхвал.

Інгредієнти:

1 чашка несолодкого мигдалевого молока (або будь-якого рослинного молока);

1/2 чайної ложки порошку куркуми;

1/4 чайної ложки меленого чорного перцю;

1 чайна ложка меду (за бажанням для солодкості);

дрібка кориці (за бажанням) для смаку.

Спосіб приготування:

Нагрійте мигдальне молоко в каструлі на повільному вогні.

Додайте порошок куркуми та мелений чорний перець.

За бажання додайте мед та корицю і добре перемішайте.

Нагрійте суміш, поки вона не стане теплою, але не закипить.

Налийте золоте молоко в чашку й насолодіться його чудовим смаком.

Буряково-морквяний сік

Фото: Pixabay

Буряк і морква багаті антиоксидантами та харчовими волокнами, які підтримують здоров'я серця і, за словами дієтологині, потенційно допомагають контролювати рівень холестерину.

Інгредієнти:

1 буряк середнього розміру, очищений і нарізаний;

2 великі моркви, очищені й нарізані;

шматочок імбиру;

1 склянка води.

Спосіб приготування:

Нарізані буряк, моркву та імбир покласти в блендер.

Додайте воду і перемішайте до отримання однорідної консистенції.

За бажання процідіть сік, щоб видалити м'якоть.

Перелийте сік у склянку та подавайте свіжим.

Зверніть увагу, що, хоча деякі напої можуть сприяти загальному здоров'ю серця, для контролю рівня холестерину важливо підтримувати збалансовану дієту і вести активний спосіб життя.

Пам'ятайте, що ці ранкові напої не є заміною медичного лікування або ліків для зниження рівня холестерину, призначених вашим лікарем. "Важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж вносити суттєві зміни у свій раціон, особливо якщо у вас є проблеми зі здоров'ям або ви приймаєте ліки", — каже Сінгхвал.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця