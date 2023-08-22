Анджеліна Джолі взяла із собою на шопінг 19-річного сина Пакса (фото)

Для походу по магазинах зірка обрала елегантну чорну максісукню.

48-річну американську акторку Анджеліну Джолі помітили на шопінгу разом із 19-річним сином Паксом у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ колишня дружина Бреда Пітта обрала шикарну чорну максісукню з круглим вирізом, яка продемонструвала її стрункі та підтягнуті руки. Монохромний ансамбль знаменитість доповнила великими сонцезахисними окулярами та клатчем Saint Laurent. Анджеліна завершила свій образ практичними балетками на плоскій підошві для прогулянки по Верхньому Іст-Сайду.

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Пакс мав стильний вигляд у кофті в чорно-білу смужку з довгим рукавом і вільних чорних штанах. Юнак доповнив своє вбрання білими кедами Convers і прикрив очі парою круглих сонцезахисних окулярів.

У Джолі шестеро дітей: 15-річні близнюки Вів'єн і Нокс, 17-річна Шайло, 18-річна Захара, 19-річний Пакс і 22-річний Меддокс. Бред Пітт і Анджеліна виховували шістьох дітей до розлучення 2016 року після 12 років спільного життя. І тільки у 2023 році остаточно закінчилися судові розгляди за спільне майно й опіку над дітьми.

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