Анджеліна Джолі показала, як зробити сексуальним навіть осінній ансамбль (фото)

Незважаючи на те, що в Нью-Йорку було понад 26 градусів тепла, Джолі з'явилася на вулиці в зимовому пальті.

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48-річна акторка Анджеліна Джолі, яка минулого тижня була помічена на Бродвеї в шикарному бежевому брючному костюмі, знову повернулася до свого улюбленого чорного кольору. Зірку помітили не просто в повністю чорному ансамблі, а ще й у зимовому пальті, пише InStyle.

Знаменитість вийшла на недільний бранч в Il Buco Alimentari & Vineria в Іст-Віллідж і вибрала одяг не за погодою. Попри те, що в Нью-Йорку був спекотний і вологий день, вона одягла чорне приталене зимове пальто міді. Під ним у неї була чорна сукня довжиною до щиколоток.

У якийсь момент вона приспустила один бік пальта, оголивши плече і надавши своєму ансамблю нотку сексуальності. Образ завершували її фірмові сонцезахисні окуляри квадратної форми, сумка Celine з монограмою, сережки з діамантами і туфлі тілесного кольору з круглим носком.

Освітлене волосся Джолі розпустила, і воно рівними пасмами спадало їй на плечі.

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Минулого тижня Анджеліна була в Нью-Йорку на підготовці до постановки свого майбутнього мюзиклу "Сторонні", в якому вона співпрацює з 15-річною дочкою Вів'єн. На початку цього року вони побачили світову прем'єру мюзиклу в La Jolla Playhouse у Каліфорнії, а пізніше зустрілися з авторкою однойменного роману, на якому він заснований, Сьюзен Гінтон.

"Анджеліна в захваті від цього нового підприємства. Вона вважає, що це мюзикл для будь-якого віку, але особливо він знаходить відгук у молоді. Цю постановку вона мріє втілити на Бродвеї", — писали ЗМІ.

Одягатися не за погодою — не рідкість серед знаменитостей. Наприклад, Ріанна одного разу одягла екстремальну мініспідницю і вибрала туфлі з відкритим носком посеред зими, а Емілі Ратаковскі спітніла в шкіряному плащі на показі чоловічої моди Loewe в Парижі цього літа.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл у спекотну погоду вийшла на вулицю в теплому пальто.