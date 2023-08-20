Анджеліна Джолі продемонструвала ідеальний діловий костюм на осінь 2023 (фото)

Актриса створила свій образ з повною відповідністю останнім модним тенденціям.

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48-річна американська акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі залишається іконою стилю, а з віком він стає дедалі вишуканішим. Традиційно зірка обирає чорні ансамблі, проте не менш органічно вона виглядає і в світліших речах. Підтвердження цьому — її нещодавня поява в Нью-Йорку з 15-річною донькою Вів'єн. Знаменитість прямувала до театру, обравши для виходу дуже елегантний образ, який з її легкої руки може стати справжнім хітом ділового стилю на осінь 2023. Фото опублікували низка таблоїдів, зокрема Daily Mail.

На Енджі був світло-коричневий костюм з тонкої вовни, що складався з подовженого жакета і широких штанів з високою посадкою. Образ зірка доповнила трохи світлішим топом і бежевими туфлями-човниками з лакованої шкіри, а в руках тримала велику сумку Chanel. Волосся Джолі залишила розпущеним, а очі сховала за сонцезахисними окулярами.

Акторка не тільки обрала один із трендових ансамблів осені 2023, а й актуальний у плані підбору кольору, оскільки монохром, як і брючні ділові костюми, — не тільки хіт прийдешніх місяців, а й ознака стилю "старі гроші", який передбачає поєднання одного кольору з різними відтінками.

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Вів'єн зі своєю матір'ю йдуть у театр на Бродвеї Фото: Getty

Дочка актриси, Вів'єн, була одягнена куди більш демократично. Вона вибрала пару бежевих штанів, футболку і кросівки. Її світле волосся було зібране в хвіст.

Мати і дочка вирушили на зустріч, оскільки зараз готують шоу на Бродвеї. Вів'єн виявила інтерес до театру, тож акторка найняла її як асистента. Тепер вони разом працюють над адаптацією для сцени класичного твору С. Е. Гінтон 1967 року "Сторонні". Авторка, уроджена Сьюзен Елоїза Гінтон, написала більшу частину популярного роману, коли була ще підлітком у старшій школі в Оклахомі. Анджеліна і Вів'єн вже зустрілися з Гінтон, щоб обговорити підготовку до вистави.

Режисером постановки виступає 34-річна Даня Теймор, племінниця лауреатки премії "Тоні" і номінантки на "Оскар" Джулі Теймор, відомої тим, що поставила на сцені мюзикл "Король Лев".

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт, рідні батьки Вів'єн, нарешті узгодили всі питання, що стосувалися їхнього розлучення.