Олівія Калпо постала в купальнику найтрендовішого кольору літа 2023 року

Фото переможниці численних конкурсів краси зробив її майбутній чоловік.

30-річна американська акторка і модель Олівія Калпо, переможниця конкурсів краси "Міс США-2012" і "Міс Всесвіт 2012", продемонструвала фігуру в бікіні найбільш трендового кольору 2023 року. Відповідні фото вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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На знімках знаменитість позувала на краю басейну на тлі мальовничого озера з дерев'яними доками, човнами і лісом. Калпо була в яскраво-рожевому бікіні з акцентними трояндами на грудях і на стегні. Частина її волосся була зібрана у високий пучок, і Олівія зробила легкий макіяж для імпровізованої фотосесії.

У підписі до публікації модель написала, що знімки були зроблені її майбутнім чоловіком, 27-річною зіркою футболу Крістіаном Маккефрі з команди San Francisco 49ers: "Хто знав, що мій наречений був фотографом?"

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Олівія Калпо та Крістіан МакКеффрі заручилися після майже 4 років спільного життя. Пізніше модель розповідала, що почала планувати весілля, однак, зізналася, що це непросто.