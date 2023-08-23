Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер сходили на ранкове побачення (фото)

Зіркове подружжя насолодилося сніданком удвох, а потім узяло закуски із собою і вирушило додому.

44-річного американського актора Кріса Пратта і його дружину, 33-річну американську письменницю Кетрін Шварценеггер, було помічено на ранковому побаченні в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Світу Юрського періоду" мав недбалий вигляд у сірій толстовці з капюшоном, чорних штанях і бейсболці, насолоджуючись прогулянкою дощовою Каліфорнією зі своєю коханою.

Дочка голлівудської суперзірки Арнольда Шварценеггера була в лавандовій кофті з довгим рукавом, чорних легінсах і кросівках. Кетрін доповнила образ бейсболкою і сонцезахисними окулярами.

Було помічено, що пара купувала каву і закуски в кафе перед тим, як вирушити додому.

Нагадаємо, зіркова пара пов'язала себе узами шлюбу 2019 року і має спільних доньок — 3-річну Лейлу та 14-місячну Елоїзу. До Кетрін Кріс був одружений з Анною Феріс. Вони розлучилися в серпні 2017 року після восьми років шлюбу. У них є спільний 10-річний син Джек.

Раніше Фокус писав, що Кетрін Шварценеггер показала рідкісне фото з двома дочками.