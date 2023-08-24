Австралія вирішила не порушувати кримінальну справу проти Ембер Герд через її брехню
Тепер Герд не загрожують проблеми, якщо вона прилетить на материк.
Кримінальне переслідування акторки Ембер Герд, яка вісім років тому обдурила владу Австралії, ввізши своїх йоркширських тер'єрів Пістоля і Бу з порушенням закону, зійшло нанівець. Правоохоронці припинили розслідування, повідомляє Daily Mail.
Герд порушила суворі карантинні правила Австралії, коли в травні 2015 року відправила домашніх тварин до Квінсленда приватним літаком, не оформивши на них документів, які підтверджують, що собаки здорові й безпечні. За словами Ембер, тоді в неї був недосип, що і стало причиною того, що вона "забула" документи. Тоді заступник глави уряду Барнабі Джойс наполіг на тому, щоб Деппа і Герд депортували назад у США, а актриса пізніше помстилася йому, назвавши собаку ім'ям чиновника.
І все ж таки Герд повірили і пробачили цей момент, проте потім в Австралії вирішили переглянути цю справу, оскільки на судовому процесі у справі про наклеп у Великій Британії між колишнім чоловіком Герд, Джонні Деппом, та газетою The Sun пролунала інформація, яка поставила під сумнів пояснення акторки щодо документів на собак.
Колишній менеджер Деппа Кевін Мерфі розповів у лондонському суді, що Герд наказала йому брехати під присягою щодо собак. Міністерство сільського господарства, водних ресурсів і навколишнього середовища Австралії відреагувало на це зізнання Мерфі, відновивши кримінальне розслідування і заручившись допомогою ФБР для відстеження свідків у США.
Тепер влада країни змінила гнів на милість.
"Міністерство співпрацювало з агентствами як в Австралії, так і за кордоном, щоб розслідувати ці претензії проти пані Херд. Короткий опис доказів було передано директору державної прокуратури Австралійського Союзу, який ухвалив рішення не порушувати кримінальну справу в цьому випадку, застосувавши політику судового переслідування Австралійського Союзу", — заявили в департаменті.
Політика судового переслідування Співдружності включає визначення того, чи є справа занадто "тривіальною" для її розгляду, а також бере до уваги, як давно стався передбачуваний злочин.
Раніше Фокус писав, куди пропала Ембер Герд після скандальних розглядів з Джонні Деппом.