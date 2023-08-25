Джейсон Момоа та Єва Лонгорія зібрали кошти постраждалим від лісових пожеж на Гаваях

Пожежа на Гаваях стала п'ятою за величиною смертоносною в історії США і найстрашнішою після пожежі Клоке 1918 року в Міннесоті.

43-річний американський актор Джейсон Момоа і 48-річна американська акторка Єва Лонгорія були серед знаменитостей, які підтримали спеціальний збір коштів для людей, які постраждали від руйнівних лісових пожеж на Мауї, Гаваї. Про це пише Daily Mail.

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Благодійний захід відбувся на нічному ринку в бунгало готелю Fairmont Miramar у Санта-Моніці, Каліфорнія.

Бажаючи змінити ситуацію і вплинути на життя у своєму рідному штаті, Момоа об'єднався з Лонгорією, щоб допомогти просувати двох спонсорів вечора — Meili Vodka (бренд Момоа) і текілу Casa Del Sol (бренд Лонгорії).

Джейсон Момоа та Єва Лонгорія Фото: Getty Images

На кількох фотографіях дует, здається, грає роль барменів, тоді як за імпровізованою стійкою вони тримають золоті та срібні версії відзначеної нагородами текіли Лонгорії.

Акторка для вечора обрала білу вкорочену сорочку, залишивши верхні ґудзики розстебнутими, і розкльошені сині джинси. Володарка премії "Золотий глобус" завершила образ туфлями на високих підборах з відкритим носком, зробила легкий макіяж з персиковою помадою й уклала темне волосся локонами.

Тим часом зірка "Аквамена" продемонстрував своє почуття стилю в чорно-білих смугастих штанах, чорній куртці, футболці та чорній бейсболці з логотипом Meili Vodka.

Збір коштів було проведено трохи більше ніж за два тижні після того, як на Гаваях спалахнула серія пожеж, більша частина яких спустошила другий за величиною острів Мауї. За даними ABC, лісові пожежі спричинили масову евакуацію і завдали значної шкоди: щонайменше 115 людей загинули, а понад 1100 осіб пропали безвісти, переважно в місті Лагайна, яке було зруйновано на 80%.

Раніше Фокус писав, що Періс Гілтон була помічена з сином і чоловіком на Гаваях, де вирують лісові пожежі.