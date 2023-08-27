Інсайдер розповів, чи хоче Бред Пітт одружитися з Інес де Рамон
Голівудський актор та колишня дружина Пола Веслі зустрічаються з осені 2022 року.
Стали відомі нові деталі стосунків Бреда Пітта та Інес де Рамон. Про це пише ET Online.
Оскільки роман 59-річного голівудського актора та дизайнерки прикрас наближається до річниці, інсайдер розповів, що вони "щасливі бути стриманими".
"Бред та Інес все ще зустрічаються та веселяться. Вони насолоджуються товариством одне одного і мають схожі інтереси. Вони обидва креативні, люблять подорожувати та щасливі бути стриманими. У них все добре, але Бред ні в чому не поспішає", — розповідає джерело, відповідаючи на питання фанатів щодо ймовірного одруження закоханих.
Нещодавно де Рамон помітили з підвіскою з літерою "B", судячи з усього, на честь імені голівудського актора.
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Як стверджує джерело, "Бред дуже обережний і уважно ставиться до того, з ким він зустрічається. Він любить розслабитися і дозволити речам розвиватися природним чином". Тому найближчим часом пропозиції руки та серця точно не буде.
Про стосунки колишнього чоловіка Анджеліни Джолі та Інес де Рамон стало відомо восени 2022. Вони разом зустріли Новий 2023 рік та, як повідомляється, Бред уже познайомив нову кохану з дітьми від Джолі.
Нагадаємо, Бред Пітт вразив молодим виглядом на Вімблдоні у Лондоні.
Також Фокус писав про історію кохання Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, які остаточно закінчили процес розлучення лише влітку 2023 року.