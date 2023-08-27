Інсайдер розповів, чи хоче Бред Пітт одружитися з Інес де Рамон

Голівудський актор та колишня дружина Пола Веслі зустрічаються з осені 2022 року.

Стали відомі нові деталі стосунків Бреда Пітта та Інес де Рамон. Про це пише ET Online.

Оскільки роман 59-річного голівудського актора та дизайнерки прикрас наближається до річниці, інсайдер розповів, що вони "щасливі бути стриманими".

"Бред та Інес все ще зустрічаються та веселяться. Вони насолоджуються товариством одне одного і мають схожі інтереси. Вони обидва креативні, люблять подорожувати та щасливі бути стриманими. У них все добре, але Бред ні в чому не поспішає", — розповідає джерело, відповідаючи на питання фанатів щодо ймовірного одруження закоханих.

Нещодавно де Рамон помітили з підвіскою з літерою "B", судячи з усього, на честь імені голівудського актора.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Інес де Рамон

Як стверджує джерело, "Бред дуже обережний і уважно ставиться до того, з ким він зустрічається. Він любить розслабитися і дозволити речам розвиватися природним чином". Тому найближчим часом пропозиції руки та серця точно не буде.

Бред Пітт Фото: Getty Images

Про стосунки колишнього чоловіка Анджеліни Джолі та Інес де Рамон стало відомо восени 2022. Вони разом зустріли Новий 2023 рік та, як повідомляється, Бред уже познайомив нову кохану з дітьми від Джолі.

Нагадаємо, Бред Пітт вразив молодим виглядом на Вімблдоні у Лондоні.

Також Фокус писав про історію кохання Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, які остаточно закінчили процес розлучення лише влітку 2023 року.