Дієтологи розповіли, у який час потрібно вечеряти, щоб швидко схуднути

Якщо ви прагнете схуднути, постарайтеся вечеряти раніше, принаймні за 2-3 години до того, як ви плануєте лягти спати.

Якщо ви намагаєтеся схуднути, можливо, ви задумалися над тим, що та в який час краще їсти. Ви напевно знаєте, що потрібно обов'язково снідати, не пропускати обід і вечерю. Але чи знали ви, що саме час вечері може сильно вплинути на зниження ваги? Дієтологиня Махіма Ранівал розповіла, у який час найкраще вечеряти для оптимальної втрати ваги. Про це пише OnlyMyHealth.

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Час вечері та втрата ваги

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"Важливий не тільки час, а й проміжок між вечерею та моментом сну", — каже Ранівал. Вона зазначила, що якщо ви їсте занадто пізно перед сном, це може порушити природні ритми вашого організму та погіршити якість сну, що ускладнить втрату ваги.

Дослідження 2021 року, опубліковане в Британському журналі харчування, засвідчило, що люди, які вечеряли раніше, зрештою втрачали більше ваги порівняно з тими, хто дотримувався того самого плану харчування, але вечеряв пізніше. Дослідники припустили, що це може бути пов'язано з тим, що пізнє вживання їжі вплине на гени, пов'язані з внутрішнім годинником організму, через що людям, які їдять пізно, стає складніше схуднути.

Пізня вечеря, особливо перед сном, може негативно позначитися на зниженні ваги. Пізній прийом їжі часто асоціюється з безглуздими перекусами та вибором нездорової їжі. Зокрема, метаболізм вашого організму природним чином сповільнюється ввечері, коли він готується до відпочинку, тому вживання важкої їжі в цей час може призвести до відкладення зайвих калорій у вигляді жиру замість їх ефективного використання.

Коли вечеряти?

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"В ідеалі вам слід намагатися вечеряти щонайменше за 2-3 години до сну. Це дасть вашому організму достатньо часу для перетравлення їжі й допоможе вам не лягати спати з повним шлунком", — порадила експертка.

На думку Ранівал, рання вечеря, приблизно з 18:00 до 19:00, пов'язана з різними потенційними перевагами для зниження ваги. "Одна з ключових причин полягає в тому, що це дає змогу вашому організму спалювати калорії, що споживаються під час вечері, за допомогою вечірніх занять і основного обміну речовин", — додала вона.

"Рання вечеря допомагає регулювати рівень цукру в крові, запобігаючи нічному потягу до нездорових перекусів. Коли ви їсте рано, ви також даєте своєму організму достатньо часу для переробки їжі й ефективного засвоєння поживних речовин", — зазначає Ранівал.

Що важливо знати

Фото: Freepik

"Ідеальний час вечері може варіюватися. Такі фактори як розпорядок дня, режим тренувань і особисті вподобання відіграють роль у визначенні найкращого часу для вечері", — сказала Ранівал. Головне — знайти баланс між тим, щоб дати організму достатньо часу для перетравлення їжі та не відчувати надмірного голоду перед сном.

Важливу роль у боротьбі із зайвою вагою відіграє не тільки час вечері, а й її склад. Ви можете вибрати добре збалансовану їжу, яка включає нежирний білок (наприклад, курячі грудки, йогурт і сир), багаті на клітковину овочі (наприклад, броколі), цільнозернові продукти (наприклад, кіноа) та корисні жири (лосось і яйця). Ба більше, вам слід уникати важкої, жирної та надмірно обробленої їжі, оскільки вона не тільки порушує травлення, а й перешкоджає схудненню.

Якщо ви прагнете схуднути, ідеальний час для вечері — близько 18:00-19:00. Цей часовий інтервал забезпечує ефективне травлення, кращу якість сну та використання калорій, спожитих під час вечері. Пам'ятайте, що послідовність є ключовим моментом. Встановлення регулярного графіка вечері може допомогти регулювати внутрішній годинник вашого організму та стати помічником у зниженні ваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця