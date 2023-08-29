Повернення Саманти: Кім Кетролл прикрасила обкладинку Vogue (фото)

Зірка серіалу "Секс і місто" отримала одразу дві головні сторінки грецького глянцю.

67-річна американська акторка Кім Кетролл прикрасила одразу дві обкладинки Vogue Греція. Про це видання повідомляє в Instagram.

Це перша поява зірки серіалу "Секс і місто" на головній сторінці Vogue. Автором зйомки став фотограф Чарлі Грей.

Кім, яка минулого тижня повторила свою культову роль Саманти Джонс у картині "І просто так", позувала на даху нью-йоркського готелю "Грінвіч" у чорній приталеній сукні з яскравою червоною накидкою.

Акторка поєднала образ із чорними туфлями на шпильці та масивними золотими браслетами, позуючи для випуску видання під назвою "Bold Women".

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Кім Кетролл для Vogue

На другому чорно-білому знімку Кетролл продемонструвала димчастий макіяж очей і виразні губи, додавши до образу золоті сережки, коли вона прямо дивилася в камеру.

"@kimcattrall, зірка, яка увійшла в історію в телевізійній та кіноіндустрії, фотографується ексклюзивно для обкладинки Vogue Greece та розповідає про виклики, з якими вона зіткнулася", — зазначають журналісти видання.

Кім Кетролл для Vogue

"Треба побачити всю зйомку!", "Легенда", "Одна з найбільш красивих, талановитих, сексуальних та вишуканих жінок у світі", — коментують першу обкладинку Кім Кетролл для Vogue її прихильники.

Раніше Фокус писав про суму гонорару за 73-секундну появу Кім Кетролл у другому сезоні сиквелу "Секс і місто".