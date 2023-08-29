Селена Гомес відповіла на чутки, що її нова пісня присвячена The Weeknd (фото)
Зіркова пара зустрічалася 10 місяців у 2017 році.
31-річна американська співачка Селена Гомес відповіла на припущення фанатів, що її нова пісня присвячена The Weeknd.
Після того, як артистка випустила трек "Single Soon", шанувальники почали теоретизувати, хто з колишніх бойфрендів міг надихнути її на текст.
Однак Гомес спростувала припущення, що трек про розставання стосується її екскоханого The Weeknd.
"Більшої брехні бути не може", — прокоментувала вона публікацію в Instagram, у якій говорилося, що актор "Ідола" став її музою.
Протягом усієї пісні 31-річна зірка сцени співає про розрив стосунків — і особливо згадує "вихідні".
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"Я повинна зробити це по телефону? / Чи варто мені залишити маленьку записку в кишені його пальта? (Так) / Можливо, я просто зникну / Я не хочу бачити жодної сльози / І вихідні вже майже тут", – співає Селена.
Гомес і The Weeknd, справжнє ім'я якого Абель Тесфає, зустрічалися 10 місяців у 2017 році.
Під час їхнього розриву джерело розповіло, що співак зосередився на кар’єрі, а не на побаченнях.
Нагадаємо, як Селена Гомес відсвяткувала 31-річчя.
Також Фокус писав про запальний кліп на нову пісню Селени Гомес про розставання.