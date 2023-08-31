Плакат із гімном Каліфорнії та золотий телескоп: що є в кабінеті принца Гаррі

Принц Гаррі не проводив екскурсію своїм будинком у Монтесіто, тож поглянути на інтер'єр було цікаво.

Принц Гаррі запропонував фанатам зазирнути у свій новий будинок у Монтесіто в документальному серіалі "Heart Of Invictus". Виявилося, що принц оформив свій домашній офіс у сучасному стилі, і там нічого не вказує на його британське походження. Про це пише Daily Mail.

Від розкішної лежанки для собаки до телескопа та плаката з "гімном Каліфорнії" — принц Гаррі запропонував фанатам рідкісну можливість поглянути на своє життя з Меган Маркл у своєму новому документальному фільмі.

У серіалі "Heart Of Invictus", що вийшов на Netflix, 38-річний принц сидить за столом у своєму домашньому офісі, а уважні шанувальники та журналісти можуть оцінити інтер'єр.

Трейлер Heart Of Invictus

Над головою принца видно картину в рамці з написом "Я люблю тебе, Каліфорніє", яку вперше помітили під час зустрічі Zoom, у якій герцогиня Сассекська взяла участь 2020 року.

Назва твору, що стоїть на камінній полиці, являє собою гімн її рідного штату США. Опублікована 1913 року, ця мелодія була прийнята Каліфорнією 1951 року і затверджена 1987 року як офіційний гімн.

Принц Гаррі в офісі Фото: Скриншот/Netflix

У вересні 2020 року, всього через кілька місяців після того, як пара почала нове життя в Монтесіто, принт у рамці під назвою "Я люблю тебе, Каліфорніє" вперше помітили шанувальники пари.

Майже через три роки репродукція із зображенням ведмедя, що тримає прапор Каліфорнії, як і раніше, займає почесне місце на камінній полиці.

Меган Маркл в офісі Фото: Скриншот

Також кабінет прикрашає золотий (скоріше позолочений або латунний) телескоп на ніжках із темного дерева. Він може бути декоративною деталлю, але його розташування в кутку кімнати, ідеально розташоване поруч із вікном, дає змогу припустити, що він готовий до використання.

На столі принца стоять великі пляшки з водою. З огляду на те, що одним із перших слів сина принца Гаррі Арчі було "гідрат", а Меган дуже уважно ставиться до здоров'я своєї сім'ї, цілком логічно, що в герцога Сассекського на столі стоять одразу дві пляшки з водою.

Також домашній офіс Гаррі прикрашає велика рослина в горщику. А сам він сидить за довгим столом із модно зістареного дерева. Цей стіл уже кілька разів з'являвся у відеороликах Меган і Гаррі. Користується він ноутбуком Apple, а підлогу застелено великим килимом із джуту.

Стіл прикрашають три фотографії в рамках, але незрозуміло, чиї вони, скоріше за все, це фото Меган, Арчі та Лілібет.

Принц Гаррі в офісі Фото: Скриншот/Netflix

За столом Гаррі розташована розкішна собача підстилка для їхніх улюблених вихованців. Подружжя ділить цуценят Мію та Гая, а також чорного лабрадора Пулу.

Виступаючи на церемонії вручення нагороди WellChild 2022 року, Гаррі сказав: "Вони втрьох ганяються за білками та кожен божий день створюють нам всілякі проблеми. Але вони також є тими, хто надає емоційну підтримку на 100%".

У маєтку пари також живуть курчата, яких вони, за їхніми словами, врятували з птахофабрики.

Попри те, що офіс Гаррі має світлий і сучасний вигляд, у ньому немає нічого, щоб вказувало на його британське минуле.

Нагадаємо, принц Гаррі несподівано з'явився на прем'єрі свого нового документального проєкту в театрі в Чула-Віста в окрузі Сан-Дієго, що в штаті Каліфорнія.