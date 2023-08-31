Ні дня без епатажу: Каньє Вест і Б'янка Цензорі босоніж вирушили до бутика Balenciaga

Репер і його дружина вирішили одягнутися трохи скромніше, але епатажу від цього не поменшало.

Американський репер Кань Вест і його ймовірна дружина Б'янка Цензорі ось уже місяць перебувають в Італії, де встигли серйозно оскандалитися як через надто відверте вбрання дівчини, так і через їхні витівки на човні, коли вони влаштували недвозначні втіхи в річковому таксі. Італійці вимагають оштрафувати пару за неналежний одяг і непристойну поведінку і не скупляться на гнівні коментарі в соцмережах. Мабуть, американські гості врахували критику, і їхня остання поява на публіці виявилася досить нешкідливою, як порівняти з минулими, пише Page Six.

Каньє і Б'янка відвідали бутик Balenciaga у Флоренції, який персонал попередньо закрив для інших клієнтів. Цензорі продемонструвала свої форми в обтислій білій максісукні на тонких бретелях. Через неї чітко було видно наявність спідньої білизни, а щільна вставка на грудях закривала соски. Однак прозорість вбрання з лишком компенсувало декольте, з якого груди дівчини ледь не вистрибували.

Волосся Б'янка зачесала на бічний проділ і покрила гелем, а на обличчі у неї практично не було макіяжу.

Що стосується Каньє, то він одягнув чорне шкіряне пальто на чорну сорочку з довгими рукавами і мішкуваті штани. Голову музикант традиційно замотав футболкою.

І Вест, і Цензорі були босоніж.

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Після 45-хвилинного шопінгу вони вирушили в готель, де насолоджувалися аперитивом із друзями.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян, побачивши фотографії Каньє і Б'янки з Італії, була дуже збентежена і засмучена, оскільки не знає, як пояснити поведінку Веста їхнім чотирьом дітям. Крім того, образи Цензорі нагадують їй не найкращі модні виходи під час шлюбу з репером.

Ми також розповідали, що туфлі Б'янки розкритикували в мережі.