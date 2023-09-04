Бейонсе зʼявилася в найбільш несподіваному образі за час свого туру (фото)

4 вересня 2023 зірка сцени святкує 42-річчя, тому приймає одночасно компліменти щодо свого аутфіту та привітання.

42-річна американська співачка Бейонсе зʼявилася на сцені в найбільш несподіваному образі за час свого масштабного туру Renaissance. Знімками в яскравому та ефектному аутфіті зірка сцени ділиться в Instagram з понад 316 млн підписників.

Напередодні у Лос-Анджелесі знаменитість виступила в кастомному образі від італійського бренду Pucci. Приталений комбінезон включав у себе низку яскравих кольорів та стрази. До нього Бейонсе додала кольорове віяло, кепку та окуляри з камінням.

Зазначимо, що бренд Pucci був заснований у 1947 році маркізом Еміліо Пуччі.

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Бейонсе

"Хто розробляє ці вбрання для вас…. вони роблять неймовірну роботу", "З днем народження, королево Бейонсе. Люблю. Твій гардероб — це все", "Ти одна така, ти єдина! Краще б їм навіть не витрачати свій час, намагаючись конкурувати з тобою!!!! Просто вау! З днем народження, Бейонсе! Не можу дочекатися, щоб побачити тебе знову в Луїзіані", — коментують новий образ Бейонсе її прихильники та вітають співачку з днем народження, який вона святкує 4 вересня. Артистці світового масштабу виповнилося 42 роки.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл відвідали концерт Бейонсе у Лос-Анджелесі.

Також Фокус писав про появу Бейонсе на концерті у Лас-Вегасі в образі від українського бренду.