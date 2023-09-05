Володимир Дантес відповів на запитання щодо весілля з Дашею Кацуріною (відео)

Про їхні романтичні стосунки стало відомо влітку 2022 року.

35-річний український співак та блогер Володимир Дантес розповів про стосунки з Дашею Кацуріною. Мініінтервʼю музикант дав YouTube-каналу Люкс ФМ.

Ведучий програми "33 запитання" Євген Фешак поцікавився в Дантеса, коли вони з Дашею Кацуріною планують зіграти весілля. Втім, співак наразі не готовий відповісти на таке запитання, оскільки не хоче святкувати подію під час війни, коли в країні помирають люди. Проте й не засуджує українців, які наразі створють родини та організовують весілля.

Щодо стосунків з Дашею, співак розповів, що вона — його кохана людина, друг та партнерка.

"Вона моя кохана людина, людина, з якою я розвиваюся поруч, людина, яку я кохаю і яка мене кохає, незважаючи ні на що", — зазначив колишній чоловік Наді Дорофєєвої.

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Володимир Дантес

Дантес розповів, що їм з Дашею важко даються стосунки на відстані, адже наразі дизайнерка живе з двома дітьми у Варшаві. Проте час від часу приїжджає до України.

Про їхній роман офіційно стало відомо у червні 2022 року. За кілька місяців до того Дантес оголосив про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою, а його дівчина — з ресторатором Михайлом Кацуріним.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна з дітьми

Влітку 2023 Дорофєєва та Кацурін одружилися після понад року стосунків.

Нагадаємо, в день народження мами Дантеса, 27 липня 2023, родина вирушила в Івано-Франківську область.

Також Фокус писав про рідкісні фото Володимира Дантеса та Даші Кацуріної.