Тримайтеся подалі: 8 найшкідливіших вуглеводів, від яких ви набираєте вагу

Усі вуглеводи можуть бути частиною здорового та збалансованого раціону, але деякі з них корисні та несуть вашому організму користь, а інші — сприяють набору зайвої ваги.

Коли ви чуєте слово "вуглеводи", найімовірніше, ви одразу думаєте про такі продукти, як макарони та хліб, або про модні дієти, що вимагають вилучення всіх вуглеводів, щоб вплинути на швидшу втрату ваги. Але вуглеводи бувають різні й служать основним джерелом енергії для вашої нервової системи. Перш ніж вибирати, які вуглеводи включати до своїх страв і перекусів, важливо знати, що не всі вони однакові. Усі вуглеводи можуть бути частиною здорового харчування, але деякі з них слід обмежити у своєму щоденному раціоні. Про це пише Eat This, Not That.

Фото: Freepik

Вуглеводи, які зазвичай вважаються найшкідливішими для здоров'я, являють собою форми доданого цукру. Не бракує досліджень, що показують негативні наслідки раціону харчування з високим вмістом цукру. Підвищення тригліцеридів у крові, високий рівень цукру і підвищений кров'яний тиск — це лише деякі з наслідків харчування, в якому багато доданих цукрів.

Вибираючи вуглеводи, шукайте варіанти без доданого цукру. Американська кардіологічна асоціація (AHA) рекомендує жінкам обмежити споживання до 25 грамів на день, а чоловікам — не більше 36 грамів. Вам також слід шукати вуглеводні продукти, які містять клітковину, вона сприяє травленню й посилює відчуття ситості. Якщо ви сумніваєтеся, тримайтеся подалі від 8 найшкідливіших вуглеводів.

Джеми

Фото: Getty Images

Джеми в банках і желе можуть бути концентрованим джерелом доданого цукру. Хоча вони зазвичай виготовляються з фруктів, ви виявите, що деякі бренди додають у свої продукти за вагою більше цукру, ніж фруктів. Оскільки деякі варіанти містять 50 калорій на столову ложку і всі вони складаються з вуглеводів, ці порожні калорії навряд чи надовго подарують ситість після ранкового тосту. Відмовтеся від покупного желе та спробуйте приготувати його самостійно вдома. Це можна легко зробити, нагрівши заморожені ягоди, змішавши їх із насінням чіа і розім'явши виделкою. У результаті виходить щільна, натурально солодка паста, насичена поживними речовинами, яка не потребує додавання цукру.

Йогурт із наповнювачами

Фото: Pexels

Звичайний йогурт може бути чудовим джерелом важливих поживних речовин, таких як кальцій, білок і пробіотики. На жаль, багато варіантів йогурту з добавками також містять доданий цукор. Хоча це і не скасовує позитивних якостей йогурту, але воно робить ароматизований йогурт менш корисним варіантом. Замість такого йогурту купіть простий йогурт і додайте в нього свіжі фрукти (або ложку домашнього джему). Якщо віддаєте перевагу покупному ароматизованому йогурту, пошукайте варіанти без додавання цукру. У багатьох випадках йогурт із наповнювачем підсолоджують низькокалорійним підсолоджувачем, наприклад, стевією.

Випічка

Кому не подобається свіжоспечена булочка чи пончик зі згущеним молоком? Хоча вміст цукру в деяких глазурованих пончиках або круасанах із шоколадною начинкою просто величезний. Кекси, приготовані в промислових масштабах, є загальновідомим джерелом додавання цукру, і багато з них містять дуже багато жиру. Це робить їх нездоровим джерелом вуглеводів, тому слід обмежити їх у своєму раціоні. Замість того, щоб купувати, спробуйте приготувати їх самостійно вдома, використовуючи цільнозернове борошно і мед замість традиційного цукру. Додайте трохи тертої моркви або кабачків, щоб отримати більше клітковини та зробити кекси ще кориснішими.

Білий хліб

Фото: Getty Images

Повітряний хліб, безсумнівно, смачний, але в ньому не вистачає багатьох важливих поживних речовин. У більшості білих хлібів ви не знайдете клітковини або великої кількості білка, а ось цукор — запросто. Цільнозернові продукти зазвичай мають більш високий вміст клітковини і білка, а також містять більше необхідних поживних речовин, таких як вітаміни групи B. Обираючи цільнозерновий хліб, слідкуйте за додаванням цукру та обирайте варіанти, які містять щонайменше 2 грами клітковини.

Солодкі пластівці

З огляду на так багато злаків, доступних на ринку, може бути складно відрізнити хороші від поганих. Обираючи крупи, насамперед зверніть увагу на вміст доданого цукру. В ідеалі ця кількість має бути нижчою за 5 грамів на порцію і якомога ближчою до нуля. Крім цукру, шукайте варіанти, в яких міститься не менше 2 грамів клітковини, а ще краще — більше. Солодкі пластівці можуть стати швидким сніданком, але вони також можуть призвести до швидкого припливу й падіння енергії, що викличе ще більшу тягу до цукру. Відмовтеся від цукру і виберіть волокнисті продукти для отримання більш стійкої енергії.

Цукерки

Фото: Getty

Цукерки можуть бути одним із найгірших джерел вуглеводів. Цукерки зі смаком фруктів та шоколаду не тільки містять велику кількість доданого цукру, але в багатьох варіантах ви знайдете харчові барвники, насичені жири й величезну кількість калорій. Крім того, в цукерках не вистачає клітковини, вітамінів і мінералів, що робить їх поганим джерелом калорій. Час від часу невелика порція цукерок — це нормально, але замініть свою щоденну звичку їсти солодощі на більш здорові варіанти, які задовольнятимуть вашу потребу в солодкому.

Морозиво

Подібно до цукерок, морозиво містить калорії, доданий цукор і насичені жири. Одна порція може містити понад 200 калорій. Замість традиційного морозива спробуйте приготувати натуральніший і корисніший варіант удома, змішавши заморожені банани з горіховим маслом, посипавши його шоколадною крихтою з низьким вмістом цукру.

Солодка кава

Фото: Freepik

Звичайна чашка чорної кави дуже низькокалорійна і не містить цукру. Однак додайте ароматизатори та сиропи, і ви отримаєте напій із додаванням цукру. Популярні підсолоджені кавові напої можуть містити сотні калорій і більше цукру, ніж допустимо добовою нормою. Якщо чорна кава вам не підходить, спробуйте підсолодити каву стевією або використовувати молоко, щоб знизити кислотність, замість цукру. Несолодкий лате — чудовий варіант, який містить білок без додавання цукру, що робить цей кавовий напій кориснішим для здоров'я.

