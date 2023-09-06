Тіна Кароль у металевому корсеті знялася для португальського Vogue (фото)

Знаменитість розповіла про сенс своєї нової пісні, яку вона випустила в колаборації з Даян Воррен.

38-річна українська співачка Тіна Кароль позувала для португальського Vogue. Про це зірка сцени повідомила у своєму Instagram.

Артистка приміряла стильний образ для чорно-білої фотосесії та розповіла про співпрацю з відомою американською композиторкою Даян Воррен.

"Пісня "One Nation Under Love", написана @dianewarren, стала символом єдності довкола України на світовій арені, як у соціальному, так й у політичному плані. У музичному сенсі це складна пісня, вона вимагає потужного вокалу, музичної грамотності. Проте для мене це не лише цікавий творчий досвід, а й можливість говорити зі світом про Україну, використати вплив культурної дипломатії", — розповіла португальському глянцю Тіна Кароль.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Тіна Кароль

Співачка позувала у дуже незвичному образі. Вона обрала елегантний чорний костюм із жакетом та довгою спідницею. А "родзинкою" луку став металевий корсет, який імітував вигини тіла знаменитості.

Автором знімків став відомий фотограф Майкл Федорак. Він уже не вперше фотографує Тіну Кароль.

Тіна Кароль Фото: Скриншот

Нагадаємо, Тіна Кароль "спалила" Кремль прямо на сцені.

Також Фокус писав про номінацію пісні Тіни Кароль та Даян Воррен на "Греммі-2024".