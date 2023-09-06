Шлюб Софі Тернер і Джо Джонаса ймовірно розпався, бо Джо не хотів жити в Британії

Зірка "Гри престолів" розлучається зі своїм знаменитим чоловіком після чотирьох років шлюбу і журналісти гадають, що могло стати причиною розриву.

Днями стало відомо, що актриса Софі Тернер та її чоловік-музикант Джо Джонас розлучаються. Пара прожила в шлюбі чотири роки і виховує двох дітей. Їхній союз здавався міцним, тож зараз журналісти таблоїдів намагаються з'ясувати, що стало причиною їхнього розставання. Про це пише Daily Mail.

Однією з причин може бути бажання Софі Тернер повернутися до Великої Британії. Кажуть, що 27-річна актриса "Гри престолів" раніше говорила в інтерв'ю, що її 34-річний чоловік не хоче жити в Англії.

Фото: Getty Images

Акторка, яка народилася в Нортгемптоні та виросла недалеко від Лімінгтон-Спа, сказала, що відчайдушно хоче повернутися до своєї сім'ї та щоб їхні діти отримали таку саму освіту, як і вона.

Вона розповіла в інтерв'ю, що дуже сумує за Англією і намагається Джо переїхати разом із нею.

"Мені дуже подобається жити в Америці, але для мого психічного здоров'я мені потрібно бути поруч із друзями та родиною. А також для моєї доньки — я б хотіла, щоб вона здобула освіту там. В ідеалі кінцевим пунктом призначення була б Англія, але переконати Джо нелегко. Дім моїх батьків — втілення англійського сільського життя: коні, вівці, корови...", — з любов'ю розповідала Софі.

Цього року Софі провела деякий час у Великій Британії, знімаючи драму ITV, засновану на історії сумнозвісної британської викрадачки коштовностей Джоан Геннінгтон.

Це означало, що Джо поодинці виховував своїх двох маленьких доньок, навіть коли він гастролював зі своїми братами Ніком і Кевіном Джонасами у складі The Jonas Brothers.

Актриса, яка дебютувала в ролі Санси Старк у "Грі престолів", тривалий час страждала на розлад харчової поведінки, і їй довелося звернутися до терапевта.

Вона, як і раніше, регулярно ходить на терапію і каже, що у неї все ще бувають дні, коли вона відчуває стрес і занепокоєння і звертається за підтримкою до своєї сім'ї.

Софі і Джо не бачили разом на публіці вже кілька місяців, і, мабуть, востаннє їх виходили у світ, як пару у квітні, коли їх бачили на вечірці в Лондоні, де Джонас виступав діджеєм.

І Джо, і Софі продовжували відвідувати публічні заходи як пара на початку цього року, але музиканта часто бачили на публіці без обручки.

Фото: Instagram @sophiet

Нагадаємо, Джо Джонас і Софі Тернер почали зустрічатися 2016 року після того, як їх познайомили спільні друзі, а рік потому заручилися.

Вони одружилися через два роки після заручин, провівши дві церемонії — першу, приватну, інтимну, в Лас-Вегасі, а другу, більш грандіозну, в Парижі.

Софі Тернер Фото: Instagram @sophiet

У липні 2020 року в них народилася донька на ім'я Вілла.

Через два роки після народження Вілли у пари народилася друга дочка, ім'я якої вони публічно не розголошують.

Однак, за даними таблоїдів, їхній шлюб зовсім не був ідеальним. Інсайдери кажуть, що саме Джо намагався врятувати їхній шлюб, перш ніж подав на розлучення як "останній засіб".

Софі Тернер віддавала перевагу вечіркам, тоді як Джо Джонас був домосідом.

Подружжя, найімовірніше, не сваритиметься через гроші під час розлучення, оскільки у них є "залізний шлюбний договір".

Джонас збереже всі свої гонорари від музики, а Тернер збереже гроші, які вона заробила за свою акторську кар'єру.

Обидва збережуть за собою все майно, придбане до шлюбу, і їм залишиться тільки розділити свій сімейний будинок. Єдине, що наразі невідомо, це опікунство над дітьми та розмір аліментів.