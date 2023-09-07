Дієтологи розповіли, чого не вистачає організму, коли вам дуже хочеться солодкого

Багато людей люблять солодке, але любов і маніакальне бажання поглинати солодощі величезними порціями — це не одне й те саме. Дізнайтеся, чому вам весь час хочеться солодкого і як це виправити.

Постійний потяг до солодкого не є нормою і не виникає на порожньому місці, тому важливо дізнатися, що можна зробити, щоб приборкати тягу до цукру. "Я вважаю, що потяг до солодкого виникає, коли вашому організму потрібен швидкий заряд енергії", — каже зареєстрований дієтолог Алі Бандьє. "Це може статися через те, що ви не отримуєте достатньої кількості енергії протягом дня або не отримуєте достатнього відпочинку напередодні ввечері". Про це пише Parade.

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Експерти також погодилися, що потреба в солодощах може вказувати на дефіцит необхідних поживних речовин, таких як хром, магній, цинк, вітаміни групи В, білки й корисні жири. "Білки і жири забезпечують стабільне й постійне джерело енергії, на відміну від стрибка рівня цукру (глюкози)", — пояснює Сара Ольшевські.

Після того як ви поїли солодкого, ви відчуваєте ситість лише короткий час, на відміну від здорової вечері з білка та овочів, яка змушує вас почуватися ситим набагато довше. Отже, що намагається вам сказати організм, коли хоче солодкого?

Дефіцит магнію

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Якщо ваша потреба в чомусь солодкому найчастіше тяжіє до шоколаду, можливо, у вас низький рівень магнію. "Дослідження показують, що до 30 відсотків населення мають дефіцит магнію, а потяг до шоколаду пов'язаний із дефіцитом магнію", — каже Бандьє.

Дефіцит вітаміну В

Бандьє також називає нестачу вітамінів групи В (також відомих як будівельні блоки здорового тіла) ще одним прихованим сигналом тяги до солодкого, кажучи: "Тіамін (В1), біотин (В7) і кобаламін (В12) є важливими вітамінами для метаболізму глюкози. Якщо у вас низький рівень вітамінів групи B, у вашого організму можуть виникнути проблеми з розщепленням глюкози для виробництва енергії, що може змусити вас прагнути більшої кількості цукру та простих вуглеводів, ніж вам потрібно".

Дефіцит цинку

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"Цинк — найважливіша поживна речовина, яка відіграє безліч ролей у нашому організмі, зокрема сприяє травленню, функціонуванню нервів й енергетичному обміну", — ділиться Келсі Коста, магістр медичних наук, зареєстрована дієтологиня і консультантка з харчування. Низький рівень цинку може призвести до порушення метаболізму, що може викликати тягу до їжі. "Додавши до свого раціону більше продуктів, багатих на цинк, наприклад, устриць, нуту, шпинату, гарбузового насіння і кеш'ю, ви зможете ефективно впоратися з тягою до солодкого".

Дефіцит хрому

За словами Кости, це важливий мікроелемент, який відіграє роль у метаболізмі глюкози та виробництві енергії. "Коли рівень хрому недостатній, здатність організму ефективно використовувати глюкозу з їжі погіршується, що може призвести до коливань рівня цукру в крові", — каже вона. Це може викликати потяг до солодкого, коли ваше тіло намагається компенсувати нестачу енергії пошуком швидкого рішення.

Замість того щоб переходити на цукор, спробуйте запастися продуктами, багатими на хром, як-от броколі, виноградний сік, часник, картопля та зелена квасоля, щоб підтримувати достатній рівень хрому в організмі.

Дефіцит заліза

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Якщо ви не отримуєте достатньо гемового заліза з джерел білка, таких як м'ясо, морепродукти і птиця, каже Бандьє, це може бути причиною, через яку ви переходите на солодке. "Дефіцит заліза зазвичай пов'язаний із низьким рівнем енергії, — пояснює вона, — і коли ваше тіло досить довго страждає від низького рівня енергії, ви хочете солодкого для швидкого підвищення енергії". Якщо ви не любите або не їсте м'ясо, ви також можете знайти залізо в квасолі, родзинках, абрикосах і шпинаті.

Дефіцит омега-3

"Було доведено, що жирні кислоти омега-3 сприяють підвищенню рівня дофаміну, так само як і цукор", — каже Бандьє."Дослідження показують, що збільшення споживання омега-3 може допомогти зменшити тягу до солодкого, яка виникає через те, що мозок хоче більше дофаміну". Один із найшвидших способів отримати здорову дозу омега-3, це їсти більше риби: лосось, тунець, озерна форель, сардини та анчоуси.

Як приборкати потяг до солодкого?

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Якщо ваш потяг до їжі виникає в другій половині дня, Бандьє пропонує не перекушувати, а з'їсти обід, збалансований білками, жирами і складними вуглеводами. "Це подарує вам відчуття задоволення, ситості та додасть сил на весь день", — ділиться вона. Якщо ваш потяг до солодкого виникає вночі, подумайте, чи достатньо ви їли протягом дня, чи, можливо, занадто перевтомлені.

Нагадаємо, від яких шкідливих вуглеводів ви набираєте зайву вагу.

Раніше Фокус писав про те, що бажання з'їсти щось солодке є цілком нормальним і виникає абсолютно у кожного, однак якщо воно перетворюється на неконтрольоване — організм сигналізує про певні проблеми.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця