Приятель королеви Єлизавети ІІ розповів, ким вона хотіла працювати

8 вересня 2023 року будуть перші роковини смерті британської королеви.

Стало відомо, ким могла би бути королева Єлизавета ІІ, якби не успадкована роль монарха Великобританії. Про це пише Express.

Через рік після її смерті, давній приятель королеви Джайлс Брандрет оприлюднив, яку роботу хотіла би виконувати суверен, якби вона не сіла на престол.

74-річний Брандрет розповів, що Єлизавета ІІ хотіла б бути комічним імпресіоністом в іншому житті.

На кар’єру її мрії надихнув актор і комік Джордж Формбі, який відвідав Віндзорський замок під час Другої світової війни.

"Королева сказала мені, що якби вона не була королевою, їй, можливо, хотілося б бути імпресіоністкою. Я сказав: "Справді? Що ви можете зробити?", — запитав він.

"І вона сказала: "Я можу зробити Джорджа Формбі". І тоді королева взяла уявну укулеле і наспівала мені: "Коли я мию вікна", — розповів письменник.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

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Перші роковини смерті королеви припадають на п'ятницю, 8 вересня.

Королівська родина вшановуватиме її, проводячи час у своєму літньому будинку для відпочинку в замку Балморал у Шотландії.

Король Чарльз ІІІ проживає в шотландській резиденції разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою, братом, принцом Ендрю, сином, принцом Вільямом, Кейт Міддлтон, принцом Едвардом та іншими членами родини.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, колишня невістка покійної королеви Єлизавети ІІ розкрила її останні слова.

Також Фокус писав про те, що принц Вільям очолить церемонію в Балморалі 8 вересня 2023.