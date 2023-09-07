Топ-5 несподіваних ознак того, що ви неправильно пережовуєте їжу

Жування їжі — процес, відомий і звичний нам із самого дитинства, але виявляється, багато людей роблять це неправильно, внаслідок чого мають масу неприємних наслідків для здоров'я.

Як виявилося, повільне й ретельне пережовування необхідне не тільки для того, щоб їсти й ковтати їжу, а й для того, щоб уникнути низки проблем із травленням та проблем зі здоров'ям. Всупереч поширеній думці, процес травлення починається не в шлунку, він починається в роті. Дієтологиня Джоанна П. Салазар каже, що першим етапом травлення є пережовування, яке водночас зменшує розмір їжі та активує слинні залози, щоб вони виділяли більше слини. Про це пише Real Simple.

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Слина містить такі ферменти, як амілаза та ліпаза, які розщеплюють вуглеводи та жири відповідно. Вона "також містить слиз, який допомагає зв'язувати частинки їжі разом й забезпечує змазку, що полегшує ковтання", — пояснює Салазар. Крім того, слина запускає вироблення соляної кислоти в шлунку, допомагаючи йому підготуватися до надходження їжі.

Однак в епоху багатозадачності, браку часу і відволікаючого приймання їжі багато людей схильні їсти швидко, бездумно або на ходу, каже лікар функціональної медицини Джулі Тейлор. У результаті ми не замислюємося двічі про те, наскільки добре ми пережовуємо їжу, не кажучи вже про швидкість, з якою ми це робимо. Крім очевидної небезпеки задухи, недостатнє жування може бути прихованим винуватцем різних неприємних проблем.

Печія

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Той, хто боровся з печією, знає, що це не найприємніше відчуття. Як уже згадувалося, жування викликає вироблення соляної кислоти в шлунку. Це готує шлунок до перетравлення їжі. Але якщо ви не пережовуєте їжу повністю, у шлунку не буде стільки кислоти, що сприяє правильному травленню, — каже Салазар. Поєднання низької кислотності шлунка і не пережованої їжі "може спричинити бульбашки газу, які піднімаються до стравоходу і горла, що призводить до печії", — каже Салазар.

Проблеми з травленням

Недостатнє жування — велика проблема для кишківника. І ось чому: коли їжа потрапляє зі шлунка в тонку кишку, підшлункова залоза виділяє ферменти, а жовчний міхур виділяє жовч, за словами Салазара. Обидва компоненти додатково розщеплюють їжу, але їхня ефективність обмежена. Таким чином, якщо частинки їжі занадто великі, природні бактерії у вашому кишечнику можуть ферментувати неперетравлену їжу і розмножуватися. "Це може спричиняти здуття живота, гази, розлад шлунка або запор", — каже Салазар.

Погане засвоєння поживних речовин

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За словами Салазара, жування допомагає організму розщеплювати вуглеводи, білки і жири на молекули, які називаються моносахаридами, амінокислотами і жирними кислотами відповідно. Ці молекули всмоктуються в тонкому кишечнику, де в основному відбувається всмоктування поживних речовин. Але якщо їжа спочатку недостатньо пережовується, вуглеводи, білки і жири не розщеплюються повністю, що ускладнює всмоктування цих поживних речовин у тонкому кишківнику.

Переїдання

Якщо ви не пережовуєте їжу ретельно, ви, найімовірніше, їсте занадто швидко, що може призвести до того, що ви з'їсте надто багато. Через це може бути важко почути сигнали вашого тіла, які говорять про те, що ви ситі, зазначає Супрія Рао, доктор медичних наук, гастроентеролог. Своєю чергою, ви можете переїдати, що не тільки спричиняє нудоту та млявість, а й збільшує ризик метаболічного синдрому — стану, який характеризується центральним ожирінням, високим рівнем холестерину, артеріальним тиском та рівнем глюкози, додає доктор Рао. Метаболічний синдром є серйозним захворюванням, оскільки він може "підвищити ризик серцево-судинних захворювань, діабету та деяких видів раку".

Складно отримувати задоволення від їжі

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Занадто швидке пережовування може перешкодити отриманню задоволення від їжі. Навпаки, коли ви усвідомлено їсте і пережовуєте, "ви можете задіяти всі свої почуття, бачити, який вигляд має їжа, як вона пахне, яка у неї текстура і яка вона на смак", — каже доктор Рао. Це не тільки допоможе вам по-справжньому насолодитися їжею, а й допоможе шлунку визначити, коли ви наїлися та ситі.

Поради щодо більш здорового жування

Пережовуйте кожен шматочок приблизно 20-30 разів. "У середньому їжу слід пережовувати близько 30 разів, перш ніж проковтнути, але точна кількість залежить від консистенції їжі", — каже Салазар. "Наприклад, для того, щоб з'їсти вівсянку, потрібно 20 жувань, а для горіхів — до 30".

Жуйте, поки їжа не перетвориться на кашу. Але не зациклюйтеся на цьому і не зациклюйтеся на підрахунку точної кількості "жувань" на кожен шматочок. Найголовніше — намагатися пережовувати їжу доти, доки вона не стане практично рідкою — ми говоримо про консистенцію дитячого харчування. Доктор Рао каже, що ви можете сказати, що ваша їжа була правильно пережована, якщо вона повністю втратила свою текстуру. Крім того, вам не повинно бути важко її проковтнути, і вам не потрібно робити ковтки рідини, щоб запити її.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця