Син Вікторії Бекхем зробив тату на її честь (фото)

Круз пригадав, як його зіркову маму називали під час музичної карʼєри.

18-річний Круз Бекхем зробив нове тату на честь своєї мами, Вікторії Бекхем, та її музичної карʼєри. Про це повідомив тату-майстер зіркового спадкоємця в Instagram.

Лондонський тату-майстер Пабло з London Social Club поділився зображенням своєї роботи, написавши: "Шикарний @cruzbeckham 💫 Я думаю, що ми всі відчуваємо тут атмосферу, чи не так? Дякую за довіру".

На знімку на правій руці Круза видно слово "Posh", написане елегантним шрифтом на лікті.

Як відомо, Вікторія Бекхем під час карʼєри в гурті Spice Girls називалася саме Posh Spice.

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Нове тату Круза Бекхема

Пабло, який раніше працював з Крузом, а також його 21-річним братом Ромео та Ліамом Пейном, також поділився відео, на якому він створює дизайн, і кадром, на якому молодший син Бекхема дивиться в камеру після набиття нового тату.

Бруклін Бекхем Фото: Instagram brooklynbeckham

Бекхеми славляться особливою любовʼю до татуювань: старший брат Круза, 24-річний Бруклін, має щонайменше 70 малюнків, присвячених дружині Ніколі Пельтц. Девід Бекхем також покритий татуюваннями. Тим часом Вікторія, навпаки, зводила малюнки, присвячені чоловіку, спровокувавши чутки про розлучення. Втім, згодом співачка пояснила, що їй просто вони набридли.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем публічно привітала сина Ромео з 21-м днем народження.

Також Фокус писав про музичний талант Круза Бекхема.