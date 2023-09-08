Коштує мільйони: ювелірний бренд представив унікальну монету на пам'ять про королеву Єлизавету

Монету розміром із баскетбольний м'яч прикрашають шість тисяч діамантів.

Монета вартістю близько 18,5 мільйона фунтів стерлінгів із більш ніж 6000 діамантами представлена в річницю смерті королеви Єлизавети. Лондонський бренд East India Company заявив, що ця данина поваги "воістину унікальна". Про це пише Daily Mail.

Монета розміром із баскетбольний м'яч прикрашена 6000 діамантів. Її випустили на честь королеви Єлизавети II в першу річницю її смерті.

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Артефакт, що отримав назву "Монета Корони", створила Ост-Індійська компанія з Мейфера, щоб відзначити "неминущу спадщину" покійної королеви.

Монета, присвячена пам'яті королеви Єлизавети

Сама монета важить 1 кг, її прикрашають десять золотих монет меншого розміру та 6426 діамантів. Її вартість оцінюють у 18,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Монета покликана об'єднати низку чеснот, які бренд способу життя асоціював із покійною королевою та її правлінням: мужність, справедливість, правда, перемога, доброчинність і сталість.

Творці монети черпали натхнення в деталізованому куполі собору Святого Павла.

Монета, присвячена пам'яті королеви Єлизавети Фото: East India Company

У соціальних мережах компанія повідомила: "Представляємо The Crown Coin, данину пам'яті Королеві. Це дійсно унікальна монета, визнана однією з найдорожчих монет, коли-небудь випущених".

Ост-Індійська компанія була зразком британського імперіалізму, створена для експлуатації багатих ресурсів Індії, і зрештою, вона керувала значною частиною економіки країни.

У період свого розквіту Ост-Індійська компанія контролювала 50 відсотків світової торгівлі, постачаючи чай і каву на Захід, а спеції — по всьому світу.

Кілька разів компанія розпускалася та знову об'єднувалася, а 13 років тому бізнес перезапустив як бренд розкішного способу життя індійський підприємець Санджив Мехтой.

Монета, присвячена пам'яті королеви Єлизавети Фото: East India Company Монета, присвячена пам'яті королеви Єлизавети Фото: East India Company

Уже стало відомо, як члени королівської сім'ї вшанують пам'ять королеви Єлизавети в першу річницю.

Повідомляється, що принц Вільям і Кейт Міддлтон передадуть британцям послання на честь спадщини королеви, що й було зроблено через соціальні мережі.

Король Чарльз III не з'являтиметься на публіці, й не буде офіційних сімейних зборів у першу річницю смерті королеви, підтвердив представник королівської сім'ї.

Замість цього, як повідомляється, король Чарльз проведе день "тихо та відокремлено" в Балморалі у Шотландії, де вона померла.

І хоч принц Гаррі зараз перебуває в Лондоні, куди він прибув для участі в заході WellChild — благодійної організації для тяжкохворих дітей, покровителем якої він є, — він не зустрінеться з іншими членами королівської сім'ї. Виступаючи, він сказав кілька теплих слів про свою бабусю.