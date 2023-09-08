Брітні Спірс пригадала свій виступ зі змією у 2001 році (фото, відео)

Артистка опише в мемуарах цей та інші яскраві шоу за її участі.

41-річна американська співачка Брітні Спірс, готуючи свої біографічні мемуари, пригадала виступ зі змією у 2001 році.

Артистка розповіла у своєму Х (Twitter), що вона була "налякана", коли їй вручили величезного пітона під час виконання її хіта "Slave 4 You" на MTV Video Music Awards у 2001 році.

"Одним із моїх улюблених виступів був пітон-альбінос", — написала 41-річна Спірс у соцмережі. "Я досі пам’ятаю, як мені було страшно, коли мені вручили цю змію і я вийшла на сцену".

Вона додала: "Я розповідаю більше про цю виставу та інші улюблені в моїй книзі #TheWomanInMe … Я не можу дочекатися, коли ви прочитаєте її 24 жовтня".

Прихильники Брітні в коментарях похвалили співачку за шоу, яке було визначальним моментом в історії поп-культури.

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Брітні Спірс у 2001 році Фото: Getty Images

"Б’юся об заклад, це додало тобі абсолютно нового рівня адреналіну", — сказав один користувач X.

"Ти була надзвичайною, Брітні", — написав інший користувач.

"Того дня була створена історія, не можу дочекатися, щоб прочитати вашу книгу", — заявив третій шанувальник.

Брітні Спірс

Нагадаємо, Брітні Спірс здивувала фанатів танцями в барі.

Також Фокус писав про нове тату Брітні Спірс у вигляді змії.