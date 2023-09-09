Жерар Піке з коханою були помічені на відпочинку в Хорватії (фото)

Пару помітили на романтичному відпочинку на яхті в Адріатичному морі.

36-річний іспанський футболіст Жерар Піке був помічений на відпочинку в Хорватії зі своєю коханою, 24-річною моделлю Кларою Чіа Марті. Пару сфотографували під час плавання на сапбордах. Про це пише Daily Mail.

Колишній футболіст "Барселони" і збірної Іспанії був одягнений у пляжні шорти з біло-синім малюнком, а його обраниця продемонструвала струнку фігуру в бікіні кольору хакі.

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Після плавання на дошці з веслами, пара повернулася на яхту, щоб взяти окуляри для плавання. Жерар і Клара виглядали щасливими і весело проводили сонячний день на судні в Адріатичному морі.

Їхній романтичний відпочинок стався після того, як Жерар перевіз свою нову дівчину Клару в будинок, який він ділив із колишньою Шакірою .

Нагадаємо, Шакіра і Піке були разом з 2011 року. Вони познайомилися під час зйомок музичного кліпу на її пісню чемпіонату світу з футболу Waka Waka роком раніше. Восени 2012 року Шакіра в соцмережах повідомила фанатам, що вагітна сином зірки футболу. Лише через два роки після народження Мілана артистка розповіла про нову вагітність. Саша народився 2015-го року.

Також Фокус писав, що Жерар Піке і Клара Чіа Марті збираються одружитися.