"Ловелас": Ольга Сумська розповіла про зради колишнього чоловіка

Зірка екрану та театру пригадала свої стосунки з Євгеном Паперним.

57-річна українська акторка Ольга Сумська зізналася, що перший чоловік її зраджував. Про це зірка розповіла в YouTube-програмі "Мекнув — питайте".

Знаменитість пригадала свій шлюб із 73-річним актором Євгеном Паперним, від якого народила доньку Антоніну. Сумська та Паперний одружилися у 1987 та розлучилися через чотири роки.

Мама двох дітей каже, що її мама неодноразово говорила про "натуру" першого чоловіка, проте тоді Сумська її не слухала, тому що була дуже закохана. А Євген Паперний переконував дружину, що вона єдина жінка, яку він не зраджував.

"Згадаємо мій перший шлюб. Мама мене попереджала: "Доця, він же ловелас. Ти знаєш, скільки було… Ти ж знаєш, що він того?" Мама була на 100% права. Але хіба я послухала батьків? Я все одно за нього вийшла – і все", — зізналася українська знаменитість.

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Ольга Сумська та Віталій Борисюк

У 1996 році Сумська вийшла заміж за українського актора Віталія Борисюка. У їхньому союзі народилася донька Ганна, яка пішла стопами зіркових батьків та закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого з відзнакою. Наразі дівчина виступає з акторкою в театрі.

Тим часом старша донька Сумської Антоніна живе та працює в Росії. Там у неї є чоловік та двоє дітей. Спадкоємиця української акторки замовчує російську агресію на території України.

Ольга Сумська з донькою Ганною

Нагадаємо, як Ольга Сумська виглядала в 16 років.

Також Фокус писав про розповіді Ольги Сумської щодо життя її старшої доньки в РФ.