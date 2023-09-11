Гайді Клум запевнила, що її костюм на Геловін 2023 переплюне торішнє вбрання черв'яка

За словами Гайді, над ідеями для нового костюма вона почала думати наступного ранку після Геловіну 2022.

50-річна німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум, яка торік буквально приголомшила публіку костюмом дощового черв'яка на своїй вечірці на честь Гелловіна, заявила в новому інтерв'ю, що цьогоріч її вбрання буде "справді екстравагантним", пише Daily Mail.

"Це буде додатково. Це буде дійсно щось більше. У мене були безсонні ночі через це, ви мене знаєте. Мушу зізнатися, мені це подобається. І потім, нутром, я відчуваю, що все буде добре", — розповіла вона в бесіді з журналістами таблоїду.

За її словами, процес підготовки до вечірки вже йде повним ходом, і все так само, як було роком раніше. Гайді каже, що дізнавшись про її ідею, її команда "висловила занепокоєння" з приводу того, що вона хоче вдягнути в останній вечір жовтня.

"Вони ніби хотіли, щоб я придумала план Б і план С, але я не така. Для мене це план А. Якщо ви думаєте про різні інші речі, то це не буде успіхом або не буде таким вже важливим", — пояснила супермодель,

Якщо 2022 року на вечірку Клум супроводжував її чоловік Том Каулітц в образі одноокого рибалки, то цьогоріч ніхто із сім'ї участі в її підготовці не бере.

Унікальність костюма для Гайді, яка вже стала легендою своїм креативом на Геловін, має першочергове значення.

"Я ніколи не знаю, чи буде все добре до сьогоднішнього дня, і я не хочу підводити своїх прихильників Геловіну. У світі так багато творчих людей, і я не хочу їх підводити", — пояснила вона.

Коли минулого року на геловінській вечірці Клум запитали, коли вона почне вигадувати свій новий костюм, та відповіла: "Завтра", маючи на увазі 1 листопада 2022 року.

"Коли я прокидаюся завтра, я починаю думати про наступний костюм", — заявила Гайді.

Костюм дощового черв'яка, в якому супермодель з'явилася на 21-шу щорічну вечірку на Геловін, досі залишається найбільш обговорюваним. Реалістична фігура черв'яка мала складки і була доповнена вигнутою головою та довгим хвостом. Усе тіло Клум було закрите, за винятком її очей і рота. На світ зірка дивилася з яскраво-жовтими лінзами.

На виготовлення костюма пішло майже два роки, і спочатку команда зірки побоювалася братися за цей проект, оскільки інших варіантів просто не існувало. Яка вартість костюма, не розголошується, але за словами творців, він — набагато дорожчий, ніж хтось може собі уявити.

Раніше Фокус писав, що Клум показала процес створення костюма.