Блейк Лайвлі та Емілі Ратаковскі: зіркові гості показу Michael Kors (фото)
Тиждень моди в Нью-Йорку продовжує приваблювати відомі імена та обличчя, тому Майкл Корс теж запросив зірок з топ-списку Голлівуду.
11 вересня 2023 року відбувся показ нової колекції бренду Michael Kors у рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Фокус розповідає про появу зіркових гостей на fashion-івенті.
Геллі Беррі та Ван Гант
57-річна американська акторка Геллі Беррі зʼявилася на показі в компанії свого коханого, 53-річного співака Вана Ганта. "Жінка-кішка" продемонструвала чорну сукню з розрізами на стегнах. Тим часом музикант був у сірій кофті та штанах, доповнивши образ чорною кепкою та сонцезахисними окулярами.
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Ріта Ора
32-річна англійська співачка албанського походження Ріта Ора обрала для виходу на публіку total-black образ. Вона приміряла боді на одне плече, штани кльош та чорні окуляри, розпустивши своє світле волосся.
Емілі Ратаковскі
32-річна американська модель Емілі Ратаковскі також зробила ставку на чорний колір. Зірка подіумів польсько-єврейського походження постала в топі з глибоким декольте та спідниці з візерунками.
Молода мама зібрала волосся в охайний пучок та доповнила вересневий аутфіт окулярами, сумочкою, золотими сережками та масивною підвіскою.
Олівія Вайлд
39-річна американська акторка Олівія Вайлд прийшла на показ Michael Kors у чорних мінішортах та кофті. Волосся колишня дружина Джейсона Судейкіса розпустила та додала до луку сонцезахисні окуляри та чорну сумочку з бахромою.
Майкл Корс
А "винуватець події", 64-річний американський модельєр та креативний директор бренду Майкл Корс зʼявився на показі у total-black образі, додавши до нього окуляри та годинник.
Критики називали Корса першим дизайнером жіночого одягу масового виробництва. У 1997 він став креативним директором французького модного будинку Celine. Проте у жовтні 2003 залишив посаду, щоб сконцентруватися на власному бренді.
Коко Роша
35-річна канадська супермодель українсько-ірландського походження Коко Роша вразила публіку смарагдовим штанним костюмом, який доповнила клатчем.
Ешлі Грем
35-річна американська "plus-size" модель Ешлі Грем, як і більшість гостей показу, була в повністю чорному аутфіті.
Ельза Госк
34-річна шведська модель Ельза Госк продемонструвала стильний образ зі светра та мініспідниці, яку доповнила ременем. До образу зірка соцмереж додала масивну сумку та зібрала волосся в пучок.
Дженна Деван
42-річна американська акторка Дженна Деван зʼявилася на публіці в тренчі з тваринним принтом. До образу колишня дружина Ченнінга Татума додала клатч у тон та залишила розпущеним волосся.
Ванесса Гадженс
34-річна американська акторка та фотомодель Ванесса Гадженс продемонструвала елегантний осінній аутфіт у гірчичних відтінках. Волосся зірка екрану зібрала в пучок та взула чоботи в тон основного образу.
Блейк Лайвлі
36-річна американська акторка Блейк Лайвлі продемонструвала відвертий комбінезон із золотими паєтками, який вирізнявся розкльошеними штанинами і глибоким декольте. Аутфіт дружини Раяна Рейнольдса був підкреслений на талії відповідним тонким шкіряним ременем, а волосся зірка екрану уклала об'ємними хвилями.
Нагадаємо, Зої Салдана продемонструвала образ від Майкла Корса під час появи на публіці.
Також Фокус писав про Тиждень моди 2023 в Копенгагені.