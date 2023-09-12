46-річна Шакіра продемонструвала неймовірну гнучкість (фото)

Не кожен у віці Шакіри може похвалитися такою пластичністю.

Колумбійська співачка Шакіра в рамках підготовки до виступу на церемонії MTV Video Music Awards (VMA) увечері 12 вересня продемонструвала неймовірну розтяжку, опублікувавши вражаючі фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімках вона зображена під час репетицій у Технічній школі імені Дональда М. Пейна-старшого.

Артистка надала нового значення фразі "шкереберть". Вона позує догори дриґом, притиснувши черевики до голови і зігнувшись у неймовірній позі. При цьому співачка посміхається, ніби в цьому немає нічого складного.

На іншому фото видно, як Шакіра одночасно обхоплює шию обома щиколотками, демонструючи чудеса розтяжки.

За словами тренера Анни Кайзер, відома своїм неймовірним вокалом і танцювальними рухами, Шакіра підтримує форму, тренуючись п'ять днів на тиждень. Напередодні світового турне Шакіри пара працювала разом, щоб привести в тонус корпус і руки співачки.

"Ми зосередилися на тому, щоб зміцнити її корпус і збільшити її попу, а потім як божевільні намагалися привести в тонус її руки. У деякі дні ми робимо тільки кардіо, а потім силові, а в деякі дні ми починаємо з силових, а потім робимо кардіо, нам подобається змішувати", — розповіла Кайзер в інтерв'ю Us Weekly.

На церемонії Шакіра отримає премію Майкла Джексона Vanguard. Щоб відсвяткувати цю нагороду, вона виконає попурі зі своїх найкращих хітів.

Раніше Фокус писав, що Шакіру нещодавно помітили такою, що катається на гідроциклі зі своїми синами.