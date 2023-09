Топ 5 простих вправ на прес, які допоможуть прибрати дряблість живота

Дряблий живіт — проблема, з якою стикаються багато жінок після 30 років, тому ви не самотні. Багато людей борються з повільним накопиченням жиру в ділянці живота, але це можна виправити за допомогою простих вправ.

Хоча боротьба з жиром у цій ділянці може бути складним завданням, позбутися жиру на животі цілком можливо завдяки поєднанню здорового харчування для підтримки дефіциту калорій і правильних вправ на прес, які впливають на всі м'язи корпусу. Існують швидкі та легкі вправи на прес, що допомагають прибрати в'ялість живота. Про це пише Eat This, Not That.

На відміну від звичайних тренувань у стилі "сотні присідань", ефективні вправи на прес вимагають впливу на корпус з різних кутів, щоб переконатися, що кожен м'яз опрацьовується. Нижче наведено п'ять швидких та простих вправ на прес, які допоможуть розтопити жир на животі. Виконуйте кожну вправу по 30 секунд, відпочивайте 15 секунд, потім переходьте до наступної вправи. Намагайтеся повторювати вправи по три підходи, не рідше двох разів на тиждень.

Велосипед

Фото: Freepik

Велосипед — це фантастичний спосіб опрацювати не тільки прямі, а й косі м'язи живота, що дає вам повноцінне тренування черевного преса. Цей динамічний рух вимагає координації та стабільності, гарантуючи, що ви опрацюєте м'язи, а також зміцните стабільність корпусу.

У цій вправі опрацьовуються прямі та косі м'язи живота. Щоб виконати скручування на велосипеді, ляжте на спину, заведіть руки за голову і розведіть лікті. Підніміть ноги і зігніть коліна під кутом 90 градусів. Поверніть верхню частину тіла, піднісши лівий лікоть до правого коліна й випрямляючи ліву ногу. Поміняйте сторону, піднісши правий лікоть до лівого коліна. Повторіть протягом 30 секунд

Планка

Фото: Freepik

Планка зміцнює глибокі м'язи кора, забезпечуючи фундаментальну підтримку хребта, що може допомогти поліпшити поставу й знизити ризик проблем зі спиною. Ця вправа допомагає опрацювати прямі, косі та поперечні м'язи живота.

Щоб виконати планку, почніть із позиції планки на передпліччях, поклавши лікті під плечі та витягнувши ноги прямо. Тримайте тіло на прямій лінії від голови до п'ят. Напружте корпус, стежачи за тим, щоб поперек не провисав. Утримуйте це положення, зберігаючи напругу в усьому тілі. Утримуйте протягом 30 секунд, потім поступово можете збільшувати час.

Бічна планка

Бічні планки мають вирішальне значення для розвитку стабільності бічних м'язів корпусу та забезпечення збалансованої сили. У цій вправі опрацьовуються косі м'язи живота, поперечний м'яз живота і квадратний м'яз попереку.

Щоб виконати бічну планку, ляжте на лівий бік, зіпріться на лівий лікоть, поклавши лікоть під плече. Поставте ноги одна на одну та відірвіть стегна від землі. Зберігайте пряму лінію від голови до п'ят. Утримуйте це положення, задіюючи корпус і косі м'язи живота. Утримуйте заданий час, потім поміняйте бік.

Скручування

Фото: Freepik

Скручування допомагають поліпшити обертальну силу й потужність корпусу, що життєво важливо для спортивних рухів та повсякденної діяльності. У цій вправі опрацьовуються косі та прямі м'язи живота.

Щоб виконати скручування, сядьте на землю, злегка відкинувшись назад, зігнувши коліна й поставивши ступні на підлогу. Тримайте вантаж або предмет обома руками перед собою. Поверніть тулуб уліво, переносячи вагу поруч із собою. Поверніться в центр, потім поверніть праворуч. Повторіть протягом 30 секунд.

Альпініст

Ця вправа націлена на прямі м'язи живота, косі м'язи живота і згиначі стегна.

Щоб виконати вправу "альпініст", почніть із положення планки для віджимань, поклавши руки під плечі. Задійте корпус і зберігайте нейтральне положення хребта. Підтягніть ліве коліно до грудей, не дозволяючи йому торкнутися землі. Швидко переключіться, підвівши праве коліно до грудей. Повторіть протягом 30 секунд, поступово збільшуючи темп.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.