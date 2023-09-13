Майбутня королева Швеції зʼявилася на відкритті парламенту в компанії свого чоловіка.

Принцеса Швеції Вікторія повторила образ акторки Памели Андерсон. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Донька шведського короля Карла XVI Густафа і королеви Сільвії відвідала відкриття Риксдагу (парламент Швеції) 12 вересня 2023 року. Спадкоємиця престолу зʼявилася на публіці в компанії свого чоловіка Даніеля.

Кронпринцеса обрала для виходу у світ сукню з квітковим принтом від Dolce & Gabbana. До елегантного образу донька короля додала маленький клатч у чорному кольорі.

А на ногах Вікторії були чорні туфлі-човники від Gianvito, ціна яких становить 517 євро. У ролі аксесуарів монарша персона обрала лаконічні чорні сережки та годинник.

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Тим часом чоловік майбутньої королеви Швеції був у класичному темно-синьому костюмі з білою сорочкою та краваткою. До образу він додав прозорі окуляри.

Принцеса Вікторія з чоловіком

Раніше в такій самій сукні від Dolce & Gabbana виходила на публіку 56-річна канадсько-американська акторка Памела Андерсон.

Принцеса Вікторія повторила образ Памели Андерсон Фото: Скриншот

Нагадаємо, Кейт Міддлтон повторила образ Меган Маркл.

Також Фокус писав про появу шведського короля в компанії його доньки на прийомі перед коронацією Чарльза ІІІ.