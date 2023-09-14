Меган Маркл порівняли з принцесою Діаною

Дружина принца Гаррі вразила королівських шанувальників простотою під час перебування серед натовпу людей.

Меган Маркл порівняли з покійною принцесою Діаною. Про це пише New York Post.

Герцогиня Сассекська, 42, приєдналася до свого чоловіка принца Гаррі, 38, у Дюссельдорфі, Німеччина, на Іграх Нескорених 2023. Проте двох своїх дітей королівська пара залишила в Каліфорнії.

Колишня американська акторка сиділа на трибунах із 38-річним Гаррі, взявши участь у великій груповій хвилі. Вона радісно підняла руки вгору разом з рештою натовпу та сміялася разом з іншими фанатами.

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Меган Маркл Фото: Getty Images

Дії Маркл під час заходу викликали радісну реакцію шанувальників у соціальних мережах. Один користувач порівняв її із покійною матір’ю Гаррі, принцесою Діаною: "Не можу перестати читати новини про те, що Меган Маркл бере участь у великій груповій хвилі… народна принцеса!!!!"

Покійна Діана, принцеса Уельська, була відома як "Народна принцеса" через її особливий хист спілкуватися з некоролівськими особами. Вона трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Маркл прибула до Європи з Каліфорнії у вівторок, 12 вересня 2023, і зустрілася зі своїм чоловіком на іграх, які пропонують шлях відновлення для поранених військовослужбовців і ветеранів.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл зʼявилася на Іграх Нескорених у кросівках Hermes.

Також Фокус писав про зустріч принца Гаррі та Меган Маркл з українськими воїнами.