Катя Осадча зізналася, де житиме її 20-річний син після навчання у США

Первісток зірки екрану вивчає штучний інтелект в Університеті Меріленд.

Українська телеведуча Катя Осадча зізналася, де житиме її старший син Ілля після навчання в США. Про це пише Viva.

На честь 40-річчя зірка екрану дала відверте інтервʼю, у якому розповіла про життя в умовах війни, 20-річного сина та скандал з Юрієм Горбуновим.

Первісток знаменитості наразі навчається в Університеті Меріленд, де опановує штучний інтелект.

"Він уже працює на перемогу нашої країни у цій сфері", — розповіла Осадча, додавши, що 20-річний Ілля після завершення університету планує повернутись і працювати в Україні за спеціальністю.

Ілля народився 28 вересня 2002 року в союзі української телеведучої та депутата Олега Поліщука.

Катя Осадча із синами Фото: Katya Osadcha/Instagram

Наразі Осадча одружена з Юрієм Горбуновим, виховуючи двох спільних дітей — Івана та Данила.

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Катя Осадча святкує 40-річчя

На скандал з Юрієм Горбуновим та його новим серіалом телеведуча також відреагувала.

"Тепер ми починаємо шукати ворогів всередині країни. Ми боремося із зовнішнім ворогом і одночасно гриземося всередині країни", — прокоментувала вона критику діяльності свого чоловіка українцями.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Нагадаємо, Катя Осадча зворушливо привітала молодшого сина від Юрія Горбунова з днем народження.

Також Фокус писав про рідкісне фото Каті Осадчої з батьками.