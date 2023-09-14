4 приховані ознаки, які свідчать про те, що у вас не все гаразд із кишечником

Кишківник часто сигналізує про своє неблагополуччя здуттям і болями в животі, але окрім цього існує низка симптомів, які, на перший погляд, ніяк не пов'язані з цим органом.

Здорова травна система — основа вашого здоров'я, не дарма кажуть, що здоров'я починається в кишечнику. Зверніть увагу на менш відомі симптоми, які свідчать про кишечника. Гастроентеролог доктор Вілл Булсевич виявив деякі ознаки, які ви, можливо, не помічаєте. Про це пише Eating Well.

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"Класично ми думаємо про пошкоджений мікробіом кишківника, званий дисбіозом, як про прояв кишкових симптомів", — каже лікар Вілл Булсевич. "Здуття живота — це класичний варіант, але, звісно, їх багато". Перед вами 4 приховані симптоми, які можуть свідчити про захворювання кишківника.

Часті головні болі

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Якщо ви не впевнені в тому, що спричиняє ваші головні болі, можливо, це пов'язано зі здоров'ям кишечника. Булсевич посилається на дослідження 2020 року, опубліковане в"Журналі головного болю", згідно з яким мігрень може бути пов'язана зі шлунково-кишковими розладами (наприклад, синдромом подразненого кишківника) і запаленням кишківника. Дослідження також показує, що головні болі та мігрені можна зменшити за допомогою "дієтичних підходів, що благотворно впливають на мікробіоту кишківника", таких, як включення достатньої кількості клітковини в раціон. Фрукти та овочі з високим вмістом клітковини — чудовий початок.

Постійна втома

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Ви висипаєтеся, але протягом дня все одно почуваєтеся розбитим? Фізична та розумова втома — ще один симптом поганого здоров'я кишківника. Булсевич посилається на дослідження 2020 року, опубліковане Національною медичною бібліотекою, яке демонструє зв'язок між втомою і станом мікробіома кишківника. Втома також може бути пов'язана з конкретними проблемами травлення, наприклад, закрепом.

Екзема

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Хоча екзема може бути спадковим захворюванням, подразнення шкіри може загостритися залежно від здоров'я кишечника. Дослідження 2018 року, опубліковане в журналі Acta Dermato-Venereologica, продемонструвало роль мікробіоти кишківника в розвитку атопічного дерматиту (екземи). Дослідження показало, що "змінений" мікробіом кишечника може корелювати із симптомами екземи. Ще більше погіршує мікробіом кишківника випадкове призначення антибіотиків у разі певних шкірних захворювань, включно із загостреннями екземи. Булсевич раніше обговорював вплив антибіотиків на мікробіом кишківника: у разі постійного застосування вони спричиняють симптоми дисбіозу, такі як хронічна втома, запалення і проблеми з травленням. Тому якщо у вас виникла така проблема, обов'язково обговоріть її з вашим лікарем під час наступного призначення антибіотиків.

Стрес або постійна тривога

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Оскільки 95% серотоніну виробляється в кишечнику, не дивно, що рівень стресу і здоров'я кишечника взаємопов'язані. Булсевич зазначає, що в дослідженні 2019 року, опублікованому в журналі Neuroscience Research, вивчали зв'язок між запаленням кишківника і ризиком тривоги та депресії. Дослідження показало, що мікробіом кишківника відіграє величезну роль у реакції на стрес.

"Тому, коли ви маєте справу з мігренню, екземою, тривогою і втомою, обов'язково усвідомте загальний зв'язок із кишківником і включіть його у свою дієту та стратегію способу життя", — підсумував Булсевич. Поговоріть зі своїм лікарем, щоб скласти індивідуальний план, якщо ви вважаєте, що ці симптоми пов'язані із захворюваннями кишечника. Додавання до свого раціону продуктів корисних для кишечника може допомогти полегшити ці симптоми.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.