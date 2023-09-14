Донька Мадонни зʼявилася в напівпрозорій чорній сукні (фото)
Лурдес Леон відвідала показ у рамках Тижня моди в Нью-Йорку.
26-річна американська фотомодель Лурдес Леон продемонструвала фігуру в напівпрозорій чорній сукні. Про це пише Daily Mail.
Спадкоємиця Мадонни та Карлоса Леона в стильній приталеній сукні без бретелей прибула на показ Luar 2024 у Нью-Йорку в середу, 13 вересня 2023.
Юна знаменитість продемонструвала свою струнку статуру та похизувалася підтягнутими руками.
Лурдес доповнила своє вбрання сумочкою на ланцюжку, відповідними підвісками та взула пару чорних туфель.
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Довге чорне волосся фотомоделі було розпущене.
Лурдес Леон, яка також відома під псевдонімом Лолахол — донька Мадонни та кубинського актора Карлоса Леона. Наразі "nepo baby" активно будує карʼєру моделі та співачки. Лурдес часто знімається в рекламних кампейнах та зʼявляється на івентах, зокрема зі своєю зірковою мамою.
Нагадаємо, Лурдес Леон помітили на рідкісній прогулянці з батьком.
Також Фокус писав про відверту зйомку доньки Мадонни в рекламі сумок.