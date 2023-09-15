Софія Вергара приміряла блискучий топ українського бренду (фото)

Знаменитість зʼявилася в ефектному образі під час зйомок фіналу телешоу "Америка має талант".

51-річна американська акторка та модель Софія Вергара приміряла топ українського бренду. Знімками зірка екрану ділиться у своєму Instagram з понад 31 млн підписників.

Колишня дружина 46-річного американського актора Джо Манганьєлло з’явилася в топі українського бренду Nué на фіналі телешоу "Америка має талант", в якому вона є суддею.

"Ще одна ніч, сповнена дивовижних подій та веселощів з моїми друзями!! 🌟🌟@agt", — прокоментувала зйомки програми Вергара.

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Софія Вергара та Гайді Клум

Акторка постала в чорному топі з глибоким декольте, який був оздоблений блискучими вставками та квіткою посередині. Його ціна становить 750 євро (понад 30 тисяч гривень).

Вона додала до образу низку масивних прикрас та розпустила своє довге волосся.

Софія Вергара

Вергара позувала на фото разом з іншою журі проєкту — 50-річною німецькою топмоделлю Гайді Клум.

Софія Вергара та Гайді Клум

Нагадаємо, 41-річна індійська акторка Пріянка Чопра також обирала топ від українського бренду.

Раніше Фокус писав про нову вишиванку експремʼєра Великобританії Бориса Джонсона з картою на серці від українського бренду.