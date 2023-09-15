Командир бригади в прифронтовій зоні: Маша Єфросиніна розповіла, де служить її чоловік-військовий

Телеведуча Маша Єфросиніна довго приховувала те, чим займається її чоловік Тимур Хромаєв.

Відома українська телеведуча дала інтерв'ю, в якому нарешті зізналася, чим займається її чоловік, бізнесмен Тимур Хромаєв у лавах ЗСУ. Раніше телеведуча, яку заочно заарештували, а потім і засудили в РФ, приховувала подробиці про службу свого чоловіка. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Чоловік Єфросиніної пішов на фронт добровольцем і вже рік, як він офіційно служить у лавах ЗСУ. Маша Єфросиніна весь цей час не розповідала, чим саме займається Тимур Хромаєв.

За її словами, вже понад рік чоловік служить у 112-й бригаді, у прифронтовій зоні і став командиром.

Інтерв'ю Маші Єфросиніної

"Він пішов добровольцем і вирішив офіційно оформитися в ЗСУ. На сьогодні він уже командир бригади, у його підрозділі понад 100 осіб. Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БПЛА і дронами. Вони фізично, за рахунок технологій, знищують ворожі цілі", — зізналася Єфросиніна.

Телеведуча зізналася, що дуже пишається своїм чоловіком. І вона захотіла поділитися цією інформацією, щоб коментатори перестали писати їй негативні коментарі в соцмережах.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв Фото: Instagram mashaefrosinina

Вона зізналася, що вони з Тимуром уже планують, що робитимуть після війни з РФ.

"Якщо після війни в Україні не зникне корупція, мій Тимур піде з цим боротися. Він не подарує цього, і таких як він багато, союзників його, побратимів. Вони там не за те воюють, вбивають, отримують травми і бачать смерть. Вони після перемоги будуть питати", — висловилася ведуча. Вона розповіла, що чоловік зараз у відпустці, і вони намагаються побільше часу проводити разом.

За словами Маші, її чоловік сильно змінився і мало розповідає про те, що відбувається на війні з РФ. Але однією історією вона все таки поділилася, розповівши, що один із хлопців, з яким служив її чоловік, пішов на штурм і загинув.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв Пара прожила 20 років у шлюбі. У пари двоє дітей. Раніше Єфросиніна розповідала, що злилася на чоловіка, коли він вирішив піти добровольцем на війну. Вона вважала, що він кидає її.

Тимур Хромаєв

"Моя психіка захищалася, вона говорила: "Ти залишаєшся сама. Він написав заповіт. Це означає, що він десь попрощався зі мною. Це означає, що він вибрав війну, а не мене з нашими дітьми", — сказала зірка, зазначивши, що працює з психологом, намагаючись впоратися зі стресом.

Нагадаємо, раніше виявилося, що Машу Єфросиніну заочно засудили в РФ на сім років у колонії. Вирок виніс скандально відомий Басманний районний суд у Москві.

Телеведуча іронічно зазначила, що вже приймає привітання, як і того дня, коли її "заочно заарештували".

"Чи знайдуться ще люди, у яких язик ворухнеться назвати нас "братніми народами"? Адже це ж уже не просто різні країни — це паралельні реальності!" — написала Єфросиніна.