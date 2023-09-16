Меган Маркл з пивом відсвяткувала день народження принца Гаррі (фото)

Син короля Великобританії Чарльза ІІІ та його дружина провели святковий день, спостерігаючи за Іграми Нескорених у Дюссельдорфі.

Меган Маркл та принц Гаррі випили пива на Іграх Нескорених у Німеччині, коли герцог Сассекський 15 вересня 2023 святкував 39-й день народження. Про це пише The Sun.

Після того, як було оголошено, що це особливий день для організатора змагань для поранених військових, натовп заспівав "Happy Birthday" англійською та німецькою.

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Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

І іменинник, і його дружина випили пива, спостерігаючи за змаганнями з трибун у Дюссельдорфі.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Колишня американська акторка зʼявилася в день народження чоловіка в синій сукні міді від Carolina Herrera. На ногах мами двох дітей були чорні туфлі-човники від Dior. А доповнили святковий образ сережки з кіаніту та персоналізована підвіска за $1,840. Волосся герцогиня Сассекська зібрала у хвіст.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Тим часом син британського короля був у чорній футболці-поло, штанах з ременем та мокасинах.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Принц Гаррі заснував Ігри у 2014 році. Цього року вони проходять на території Німеччини, куди також прибули українські воїни.

Нагадаємо, Меган Маркл зʼявилася в помʼятих штанах на Іграх Нескорених 2023.

Також Фокус писав про порівняння Меган Маркл з принцесою Діаною.