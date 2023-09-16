Г'ю Джекмана вперше помітили на вулиці без обручки після новин про розлучення (фото)

Деборра-Лі Фернесс теж зняла обручку, причому зробила це ще до офіційної заяви про розлучення.

54-річний австралійський актор Г'ю Джекман, який зробив запаморочливу кар'єру в Голлівуді, був помічений у Нью-Йорку після того, як кількома днями раніше він і його дружина Деборра-Лі Фернесс оголосили про своє рішення розлучитися після 27 років шлюбу. Як пише Daily Mail, зірка займався своїми справами, проте роззяви та папараці помітили, що він уже зняв обручку.

Актор помітив папараці, але проігнорував їх. За інформацією таблоїда, раніше фотографи зняли в іншому кінці Нью-Йорка Деборру-Лі, яка ще до оголошення про розлучення вже ходила без обручки.

Рішення знаменитостей буквально шокувало їхніх шанувальників, оскільки впродовж майже трьох десятиліть союз Джекмана і Фернесс вважався одним із найміцніших у Голлівуді, а ще у квітні Г'ю зворушливо вітав дружину, старшу за нього на 13 років, з річницею шлюбу.

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Г'ю Джекман з'явився на публіці після чуток про розлучення Фото: SplashNews.com Г'ю Джекман з'явився на публіці після чуток про розлучення Фото: Splash News

"Нам пощастило провести майже три десятиліття разом як чоловік і дружина в прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння і повагу до нашого приватного життя, оскільки наша сім'я переживає цей перехідний період протягом усього нашого життя. Це єдина заява, яку може зробити будь-хто з нас", — йдеться в тексті заяви, наданої поки що подружжям ЗМІ.

У пари є двоє прийомних дітей — син Оскар і дочка Ава, яким зараз 23 і 18 років відповідно.

Ще недавно пара планувала свій переїзд назад до Сіднея і навіть продала частину нерухомості в Нью-Йорку.

Що стало справжньою причиною розколу в родині, поки що невідомо, оскільки Г'ю і Деборра-Лі не бажають говорити на цю тему зі ЗМІ.

Раніше Фокус писав, що в грудні минулого року актор ніжно привітав свою дружину з її 67-річчям.