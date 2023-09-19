Несправжні друзі. Топ 5 продуктів, які ми вважаємо корисними, але насправді це не так

Якщо ви думаєте, що протеїновий батончик — це здоровий продукт і він корисний для здоров'я, подумайте ще раз. Дієтологи розповіли про "хибних друзів" нашої дієти.

Деякі дослідження оголошують про "користь для здоров'я" продуктів, які насправді не такі вже й корисні. Нещодавнім прикладом є те, що фруктові соки, які містять тільки натуральні цукри, сприяють невеликому, але значному зниженню артеріального тиску, якщо їх пити в помірних кількостях. Насправді, будь-який дієтолог або експерт у галузі охорони здоров'я скаже, що фруктові соки, навіть якщо вони не містять добавок або доданого цукру, не такі корисні, як ви думаєте. Звісно, повністю натуральні соки можуть благотворно впливати на наше здоров'я, і все ж, якщо ви готуєте, наприклад, смузі, завжди краще додати трохи овочів, щоб збільшити споживання клітковини та запобігти різким стрибкам цукру. Про це пише Vogue.

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Звичайно, йдеться не тільки про фруктові соки. Багато інших продуктів, куплених у магазині, тепер вважаються продуктами ультраобробленими (UPF), незважаючи на те, що на пакуванні є етикетки, які підкреслюють їхню користь для здоров'я. Доктор Федеріка Аматі, лікар і дієтолог, визначає цей ефект як "ореол здоров'я". "Цей термін ми використовуємо для опису продуктів, що зазнали ультраобробки, і різних інших упакованих продуктів, які представлені як "відмінні джерела вітаміну D" або "багаті клітковиною", щоб змусити людей повірити в те, що вони є здоровим вибором", — пояснює вона.

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Іншими прикладами ярликів, що вводять в оману, є "знежирений" або "низькокалорійний", а також додавання до назви продукту слова "легкий". Цілісні, мінімально оброблені продукти не володіють цими характеристиками: ви ніколи не побачите банку квасолі з написом "корисна для кишківника" або огірок з написом "низькокалорійний". Річ у тім, що по-справжньому здорову їжу не обов'язково рекламувати як таку. "Дослідження показали, що така тактика впливає на нашу поведінку", — каже Аматі. "Ми більш схильні вибирати продукти, які називаються "легкими".

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Це не вина споживачів. Метою маркетингу харчових продуктів є продаж, тому в інтересах виробників робити на продуктах маркування, що вводить в оману. "Наукові методи визначення того, корисна їжа чи ні, з'явилися порівняно нещодавно, і деякі експерти вважають, що відмінність між цими двома категоріями не настільки чітка", — підкреслює Аматі. "Фактично, переважна більшість досліджень UPF, що продаються з таким маркуванням для здоров'я, виявила корисні ефекти, які значно нижчі за обіцяні".

Перед вами п'ять дуже поширених продуктів, які можуть здатися корисними, але насправді такими не є

Соки та смузі з супермаркету

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"Класичним прикладом продуктів, що продаються з такими заявами, як "джерело вітамінів" та "зроблений зі свіжих фруктів", є солодкі напої, які безпосередньо сприяють підвищенню ризику карієсу в дітей, ожиріння та діабету 2 типу в дітей та дорослих".

Протеїнові батончики

"Їх часто представляють як "з високим вмістом білка" і "з низьким вмістом цукру", але насправді вони містять штучні підсолоджувачі та емульгатори, які, як ми знаємо, далеко не корисні для нашої кишкової мікробіоти і здоров'я загалом. Не кажучи вже про те, що насправді дуже мало людей, яким дійсно потрібні добавки з білками".

Сухі сніданки

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"На упаковках сухих сніданків можна прочитати такі написи, як "джерело вітаміну D", "на основі цільного зерна", "на рослинній основі", "містять залізо"... Насправді це здебільшого високий вміст цукрів або підсолоджувачі та низька харчова цінність. Безумовно, не найкраща їжа для початку дня".

Напівфабрикати

"Це майже завжди продукти, що зазнали глибокої обробки й зазвичай заморожені на кілька тижнів. Вони можуть містити до 30 інгредієнтів, включно з різними видами консервантів, емульгаторів, цукрів, крохмалів і штучних барвників. Свіжий хліб та випічка потребують значно менше інгредієнтів".

Продукти для дітей на грудному вигодовуванні

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"Їх продають особливо ефективно, і це робить їх справжніми "лиходіями" цієї історії. Один із найвищих показників споживання ультраоброблених продуктів зафіксовано серед дітей віком до двох років. Їх часто привчають до їжі в пакетиках й попередньо упакованої їжі, яку їдять руками, причому остання, зокрема, видається ідеальним рішенням для навчання дітей їсти самостійно. Насправді ці продукти мають бути випадковим "частуванням", а не основною частиною дитячого раціону".

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Раніше Фокус писав про те, що деякі овочі можуть бути шкідливими для вас або не принести вашому організму користь, якщо вживати їх як перший прийом їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.