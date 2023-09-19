Наталі Портман продемонструвала елегантний штанний костюм (фото)

Знаменитість на фоні чуток про розлучення без обручки вийшла у світ.

42-річна американська акторка Наталі Портман зʼявилася на публіці в елегантному кремовому костюмі. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Чорного лебедя" взяла участь у дискусії на саміті ООН зі сталого розвитку 2023.

На заході в Нью-Йорку акторка розповіла про питання гендерної рівності та поділилася своїми думками на цю тему.

"Кінорежисер та філантроп @natalieportman перебуває у штабі #UnitedNations під час цього тижня на саміті Цілей сталого розвитку, щоб закликати всіх до #ActNow задля справеднього суспільства", — зазначили на сторінці ООН.

Наталі Портман

Портман обговорювала тему "Від рівності до справедливості: розширення прав і можливостей жінок і дівчат всюди".

На фоні чуток про розлучення з танцюристом Бенджаміном Мільпʼє зірка екрану зʼявилася на публіці без обручки.

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Вона виглядала елегантно в кремовому штанному костюмі з контрастним чорним двобортним коміром і смугами збоку штанів. На ногах мами двох дітей були чорні туфлі, а волосся вона залишила розпущеним.

Наталі Портман

Нагадаємо, Наталі Портман помітили без обручки на прогулянці з чоловіком та дітьми.

Також Фокус писав про пляжну фотосесію Наталі Портман для Dior.