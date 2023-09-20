Пийте натщесерце: 5 напоїв, які допоможуть поліпшити здоров'я серця

Ці напої, випиті на голодний шлунок, можуть стати цінним доповненням до вашої турботи про здоров'я серця.

Підтримка здорового серця має вирішальне значення для загального благополуччя, і один із способів підтримати його здоров'я — це ввести у звичку простий ранковий ритуал: вживання правильних напоїв натщесерце. Ці напої можуть принести вашому здоров'ю низку переваг: від зниження рівня холестерину до поліпшення кровообігу. Про це пише Onlymyhealth.

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Ось деякі напої натщесерце, які слід ввести у свій раціон харчування для поліпшення здоров'я серця.

Тепла вода з лимоном

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Почніть свій день зі склянки теплої води з лимоном. Лимон багатий на вітамін С та антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення й знизити кров'яний тиск. Він також сприяє нормалізації травлення і детоксикації, підтримуючи здорове серце.

Зелений чай

Фото: Freepik

Зелений чай багатий на антиоксиданти, відомі як катехіни, які сприяють поліпшенню здоров'я серця. Чашка зеленого чаю натщесерце може допомогти знизити рівень холестерину та поліпшити функцію кровоносних судин.

Буряковий сік

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Буряковий сік є джерелом поживних речовин, включно з нітратами, які можуть розширювати кровоносні судини, що призводить до поліпшення кровотоку і зниження артеріального тиску. Вживання бурякового соку вранці може також принести користь вашому серцю.

Молоко з куркумою

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Куркума містить куркумін, потужну протизапальну сполуку. Якщо змішати чайну ложку куркуми з теплим молоком, вийде заспокійливий напій, відомий як золоте молоко. За регулярного вживання він може допомогти зменшити запалення і підтримати здоров'я серця.

Сік із журавлини

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Журавлина багата антиоксидантами і поліфенолами, які можуть підтримувати здоров'я серця, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань. Вибирайте несолодкий журавлинний сік, щоб уникнути вживання доданого цукру.

Не забудьте проконсультуватися з лікарем, перш ніж вносити суттєві зміни у свій раціон, особливо якщо у вас є супутні захворювання. Ці напої натщесерце можуть стати цінним доповненням до вашого повсякденного життя, але вони повинні доповнювати добре збалансовану дієту та здоровий спосіб життя, що включає регулярні фізичні вправи та управління стресом. Турбота про своє серце сьогодні може призвести до щасливішого і здоровішого майбутнього.

Нагадаємо, правильне харчування, вживання відповідних напоїв та фізична активність можуть допомогти вам прискорити метаболізм.

Раніше Фокус писав про те, які 6 поживних напоїв допоможуть знизити високий рівень холестерину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.