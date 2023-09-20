"Він не збирався прилітати": Alyosha пояснила, чому вирішила повернутися в Україну (відео)

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Alyosha пояснила, чому вирішила повернутися в Україну з трьома дітьми.

Відома українська співачка Alyosha, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з трьома дітьми виїхала і проживала у США, в інтерв'ю Славі Дьоміну пояснила, чому вирішила повернутися на батьківщину.

За словами артистки, вона зрозуміла, що може втратити багато чого, і прийняла рішення повернутися додому, щоб сім'я була разом.

"Це рішення було спрямоване на те, щоб ми були разом. Це важливо. Це найважливіше, тому що далі так бути не могло. Він не збирався прилітати жити в Америці, а я не збираюся жити так далі — з дітьми у мами Тараса", — розповіла Alyosha.

У розмові з Дьоміним, вона наголосила, що, будучи дорослою жінкою, якій 37 років, хоче бути зі своєю сім'єю.

"Я розумію всі ці умови і пункт, що це війна, і він спрацьовував певний час, але зараз я можу втратити набагато більше. Тут потрібно дотримуватися правил безпеки і все буде "ок". Але ми разом. І це найголовніше", — сказала співачка.

Скільки коштувало проживання за кордоном

Alyosha також розповіла, скільки грошей витрачала на життя в США. При цьому вона фінансово допомагала волонтерам, які займалися закупівлями для ЗСУ.

"Не можу порахувати, тому що навіть ті гроші, які були на картці, моя українська картка, я не пам'ятаю, коли там закінчилися гроші. Я виступала і отримувала якісь гроші, але відправляла їх до Варшави волонтерам, які купували певні речі нашим солдатам і гуманітарку", — сказала артистка.

Вона заявила, що не пам'ятає скільки заробила, бували різні місяці, але віддала набагато більше.

"Заробляла менше 5 тисяч доларів... Від мами дуже велика допомога, велика подяка. Я розумію, що це рідні люди, сім'я, але, коли в тебе вдома живе 1,5 року сім'я, це важко...", — розповіла співачка.

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